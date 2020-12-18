حملة شعبية لمقاطعة مصرف أبو ظبي الإسلامي لتطبيعه مع إسرائيل

أطلق نشطاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة مصرف أبو ظبي الإسلامي الإماراتي على خلفية تطبيعه مع إسرائيل.

وغرد نشطاء عبر وسم (قاطعوا_مصرف_أبوظبي_الإسلامي)، داعين إلى مقاطعة شركاته في الإمارات والسعودية والعراق ومصر بسبب توقيعه اتفاقية مع بنك "لئومي" المدرج على قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الاستيطان.

وقال الداعية الكويتي طارق السويدان: "حتى لا تشارك في قتل طفل فلسطيني قاطع هذه الشركات المتصهينة، والتي شاركت في التطبيع مع الكيان الصهيوني. اجعلوا التطبيع ثمنه غاليًا عليهم، واجعلوا الآخرين -ذوي النفوس الضعيفة- يفكرون ألف مرة قبل الخيانة".

حتى لا تشارك في قتل طفل فلسطيني

قاطع هذه الشركات المتصهينة والتي شاركت في التطبيع مع الكيان الصهيوني اجعلوا التطبيع ثمنه غالياً عليهم

واجعلوا الآخرين ذوي النفوس الضعيفة يفكرون ألف مرة قبل الخيانة#التطبيع_خيانة https://t.co/dXsgysGB14 — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) December 18, 2020

وبيّن المعارض الإماراتي حمد الشامسي أن "المقاطعة هي السلاح الوحيد الذي تملكه الشعوب، ويؤثر بشكل مباشر وقادر على تغيير الواقع، وأي مؤسسة تتقدم إلى الكيان الصهيوني بخطوة، يجب أن تتراجع الشعوب عنها خطوات، ولهذا أضم صوتي لصوت آخرين، وأقول من أجل فلسطين قاطعوا مصرف أبو ظبي الإسلامي".

المقاطعة هي السلاح الوحيد الذي تملكه الشعوب ويوثر بشكل مباشر وقادر على تغيير الواقع، وأي مؤسسة تتقدم إلى الكيان الصهيوني بخطوة، يجب أن تتراجع الشعوب عنها خطوات ولهذا أضم صوتي لصوت آخرين وأقول من أجل فلسطين #قاطعوا_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/EONvrEuSsU — حمد الشامسي (الحساب البديل) (@Alshamsi789) December 17, 2020

غدا ال 8 توقيت مكة المكرمة تنطلق الحملة الأولى للحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة وستكون عن #مصرف_أبوظبي_الإسلامي الذي انخرط في اتفاقية عار مع بنك لئومي الموجود ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي

قاطع وغرد معنا على #قاطعوا_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/7io8VOeGch — من أجل فلسطين (@BoycottForPal) December 16, 2020

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلن السودان تطبيع العلاقات مع تل أبيب، في 23 أكتوبر/ تشرين أول المنقضي، في حين لحق المغرب بقطار التطبيع، الأسبوع الماضي.

لـ #مصرف_أبوظبي_الإسلامي نشاط في كل من الإمارات ومصر والسعودية والعراق وهذا يحمل شعوب هذه الدول مسؤولية كبيرة لمقاطعة نشاط هذه المؤسسة المتصهينة من أجل الحق الفلسطيني والقضية الفلسطنية قاطع .. تستطيع أن تعمل فارق #قاطعوا_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/oW9ZnLrj1w — من أجل فلسطين (@BoycottForPal) December 17, 2020

ويطالب الفلسطينيون الحكامَ العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، التي تنص على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة السعودية المنبثقة عن القمة العربية ببيروت عام 2002، إذ ترفض إسرائيل مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وتريد "السلام مقابل السلام".

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

سنبدأ معكم الحملة الأولى والتي نهدف من خلالها دعوة الشعوب لمقاطعة #مصرف_أبوظبي_الإسلامي ومقاطعة شركاته في كل من الإمارات ومصر والسعودية والعراق بسبب انخراطه في اتفاقية عار مع بنك لئومي الموجود ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الاستيطان.#قاطعوا_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/AUUOfPpI6b — من أجل فلسطين (@BoycottForPal) December 17, 2020

وانضمت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

وخلافًا للحال بالنسبة للمطبّعين الجدد؛ فإن لمصر والأردن حدودًا مشتركة مع إسرائيل، وسبق وأن احتلت تل أبيب أراضي من الدولتين، بينما لم تحتل أراضي إماراتية ولا بحرينية ولا سودانية أو مغربية.

هل تعلم أن المنظمة الصهيونية العالمية والتي قامت بتأسيس الكيان الصهوني على أرض فلسطين وتشريد الملايين من شعب فلسطين هي المالك والمؤسس لبنك لؤمي الذي قام #مصرف_أبوظبي_الإسلامي بتوقيع اتفاقية تعاون معه لهذا نقول #قاطعوا_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/hyWU8cEAxx — من أجل فلسطين (@BoycottForPal) December 17, 2020