اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

ينتشر في جنوب أفريقيا نوع جديد من فيروس كورونا، ومن غير الواضح -حتى اللحظة- ما إذا كان ظهور هذا النوع الجديد سيؤثر على اللقاحات المستقبلية أم لا، ومع ذلك لن تتغير الاستراتيجيات الحكومية السابقة لمواجهة الفيروس في جنوب أفريقيا.

وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مخيزي، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة إن النوع المكتشف تعرف عليه المختصون خلال فحص جيني لعينات أخذت من مقاطعات مختلفة.

وتأكّد -حتى الآن- إصابة 892 ألفًا و813 شخصًا بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) في جنوب أفريقيا، وتوفي 24 ألف شخص متأثرين بإصابتهم.

وفرضت الحكومة قيودًا على الخروج في أرجاء البلاد، أواخر مارس/ آذار الماضي، لاحتواء انتشار الفيروس، وشددت الإجراءات مرة أخرى بعد انفتاح بسيط ومؤقت بداية موسم العطلات، وكان للقيود تأثير مدمّر على اقتصاد البلاد.

وكانت السلطات البريطانية أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود نوع جديد من الفيروس بين مواطنيها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن البدائل المعروفة للفيروس لم تسلك مسارات جديدة فيما يتعلق بالعدوى أو شدة المرض عما يسببه الفيروس الذي نقل العدوى أولًا.

وعالميًّا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى الآن، 75 مليونًا و701 ألفًا و123 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و675 ألفًا و595 مصابًا، في حين تعافت 53 مليونًا و103 آلاف و853 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.