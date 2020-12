إلهان عمر باكية: والدي توفي بكورونا بسبب إهمال ترمب الإجرامي (فيديو)

حمّلت نائبة الكزنغرس إلهان عمر الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته مسؤولية وفاة والدها بفيروس كورونا المستجد في يونيو/جزيران الماضي، مطالبة بمحاسبتهم على عدد الوفيات الهائل جراء الوباء.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية منيسوتا في مقابلة على شبكة إم إس إن بي سي "لقد فقد والدي وأكثر من 300 ألف شخص حياتهم بسبب الإهمال الإجرامي الخطير من قبل ترمب وإدارته (…) يتعين علينا التحقيق مع هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن هذه الوفيات الطائشة ومقاضاتهم".

وأضافت وهي تبكي "والدي وآخرين ممن ماتوا بسبب كوفيد-19 ليسوا معنا الآن لأنه لم يكن لدينا قادة يهتمون بحياتهم".

وهاجمت ترمب قائلة "الرئيس، حتى يومنا هذا، لم يظهر ذرة تعاطف مع من توفوا"، مضيفة بصوت مرتجف "لقد نجا والدي من أشياء كثيرة، ولذاك كان فقدانه لحياته بسبب كوفيد أمرا مدمرا".

Sorry to get so emotional on TV, but the lost of my father is still so painful.

My condolences to the hundreds of thousands of people who lost loved one to COVID.

Accountability is long overdue for Trump’s failures.

My father was convinced he be safer in the US and he wasn’t. https://t.co/3cS9oBBDKh

— Ilhan Omar (@IlhanMN) December 18, 2020