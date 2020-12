أمريكا لديها أدلة على اختراق ترسانتها النووية.. وبايدن يتوعد

قالت صحيفة (بوليتيكو) إن وزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تدير مخزون البلاد من الأسلحة النووية، لديهما أدلة على أن متسللين تمكنوا من اختراق شبكاتهما الإلكترونية.

The Energy Department and National Nuclear Security Administration, which maintains the U.S. nuclear weapons stockpile, have evidence that hackers accessed their networks https://t.co/o7x3SkVqNp

— POLITICO (@politico) December 17, 2020