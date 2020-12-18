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أمريكا لديها أدلة على اختراق ترسانتها النووية.. وبايدن يتوعد

صورة أرشيفية ( رويترز)
صورة أرشيفية ( رويترز)
18/12/2020

قالت صحيفة (بوليتيكو) إن وزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تدير مخزون البلاد من الأسلحة النووية، لديهما أدلة على أن متسللين تمكنوا من اختراق شبكاتهما الإلكترونية.

كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قال في وقت سابق اليوم إن حملة التسلل الإلكتروني تثير "قلقا كبيرا"، وتعهد بالتحرك سريعا للرد عليها بمجرد توليه الرئاسة الشهر المقبل.

وقال بايدن، الذي سيصبح رئيسا في 20 يناير/ كانون الثاني، إن فريقه سيجعل مواجهة هذه الحملة أولوية قصوى وسيجعل الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية تدفع "ثمنا باهظا".

وأوضح بايدن في بيان "على خصومنا أن يعرفوا أنني، بصفتي رئيساً ، لن أقف مكتوف الأيدي أمام الهجمات الإلكترونية على أمتنا".

تسلل إلكتروني

كانت الحكومة الأمريكية، قد أكدت يوم الأربعاء أن حملة تسلل إلكتروني في الآونة الأخيرة أصابت شبكاتها، وقالت إنها "كبيرة ومستمرة".

وقالت مصادر مطلعة لرويترز هذا الأسبوع إن متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بوزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين، وإن هناك مخاوف من أن تكون عمليات التسلل التي اكتشفت حتى الآن ليست إلا كقمة جبل الجليد.

وقال بيان مشترك أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير المخابرات الوطنية "هذا وضع آخذ في التطور، وبينما نواصل العمل على فهم نطاق الحملة بالكامل، نعلم أن هذا الاختراق أثر على شبكات داخل الحكومة الاتحادية".

 

وأوضح البيان "على مدى الأيام القليلة الماضية، أصبح مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير المخابرات الوطنية على دراية بحملة أمنية إلكترونية كبيرة ومستمرة".

وقال البيان إن مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق ويجمع المعلومات من أجل تحديد وملاحقة وتعطيل الجهات المسؤولة عن التهديد".

كان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين قد قطع زيارة أوربية يوم الثلاثاء وعاد إلى واشنطن للتعامل مع الهجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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