هجوم ضد وزير الدفاع الإسرائيلي بسبب تصريحاته لصحيفة سعودية حول "القدس"

هاجم وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، الخميس، بيني غانتس، وزير الدفاع وزعيم حزب "أزرق أبيض"، إثر إدلائه بتصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بشأن "وجود متسع في مدينة القدس لعاصمة فلسطينية".

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الخميس، مقابلة مطوّلة مع غانتس، قال فيها "إن القدس يجب أن تبقى موحدة، ولكن سيكون فيها مكان لعاصمة فلسطينية، فهي مدينة رحبة جداً، ومليئة بالمقدسات للجميع".

وأضاف غانتس في مقابلته مع الصحيفة السعودية أنّه زار كل الدول العربية، ولكن بصورة سرية ضمن قيامه بمهمات عسكرية، مبديًا رغبته زيارتها علناً "بشكل رسمي وودي وسلمي".

وقال غانتس للصحيفة السعودية إنه "يعتقد أن إسرائيل متجهة لانتخابات مبكرة بسبب "تعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (زعيم حزب الليكود)، ورفضه تطبيق التعهدات التي قطعها والاتفاقات التي توصلا إليها".

ولم يجب غانتس بصراحة، خلال المقابلة عمّا إذا كان يعتقد أن الفلسطينيين يستحقون دولة مستقلة، واكتفى بالقول إنهم "يستحقون كياناً يعيشون فيه بشكل مستقل".

وأكد غانتس تمسكه بضم غور الأردن لإسرائيل، حيث قال "نحن بحاجة إلى غور الأردن ضمن الإجراءات الأمنية، ولكن مسألة المساحة ليس بالضرورة أن تكون 30 في المائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية، مضيفا أنه يمكن تقليص هذه المساحة كثيراً.

وقال إن "حدود 1967 (تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة) لن تعود، ولكن يوجد دائماً إمكانية للتوصل إلى حلول وسط".

وفي سياق رد الساسة الإسرائيليين على تصريحات بيني غانتس، قال وزير (شؤون القدس) في الحكومة "الحاخام رافي بيرتس" "إن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، وليست عاصمة لأي جهة أخرى. هذا هو المكان الذي سار فيه أجدادنا ومن هنا أنطلقنا"، بحسب صحيفة "معاريف".

وقال وزير التعليم العالي في الحكومة "زئيف إليكين"، وهو من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" "لا يا بيني، أنت مرتبك، لا مكان لعاصمة فلسطينية في القدس الموحدة، لا يوجد ولن يكون مثل هذا، ببساطة لن يكون".

و قال عضو الكنيست عن الليكود، نير بركات، "القدس عاصمة دولة واحدة فقط، هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي وعاصمة إسرائيل"، بحسب ما نقلت عنه القناة السابعة الإسرائيلية.

وكان حزبا "الليكود" و"أزرق- أبيض" بزعامة غانتس، قد توصلا، في مايو/أيار الماضي، إلى اتفاق يتناوب بموجبه بنيامين تنياهو وبيني غانتس على رئاسة الحكومة، لمدة 18 شهرا لكل منهما.

وبرزت في الأشهر الأخيرة العديد من الخلافات بين نتنياهو الذي بدأ أولا التناوب على رئاسة الحكومة وغانتس، أهمها موضوع "ميزانية الدولة".

وتتوقع استطلاعات للرأي العام الإسرئيلية، أن يتقلص عدد أعضاء حزب "أزرق أبيض" في الكنيست القادم، في حال أجريت انتخابات مبكرة، من 17 مقعدا إلى 9 أو 6 مقاعد (من أصل 120 مقعدا في البرلمان).