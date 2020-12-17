البث الحي
الأخبار

مجموعة "علي بابا" متهمة بتطوير برنامج يستهدف مسلمي الأويغور

دورية للشرطة الصينية في بلدة يقطنها مسلمو الأيغور في إقليم شينجيانغ (غيتي)
دورية للشرطة الصينية في بلدة يقطنها مسلمو الأيغور في إقليم شينجيانغ (غيتي)
17/12/2020

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن "مجموعة علي بابا" الصينية العملاقة المتخصصة في التجارة الإلكترونية، طورت برنامجا إليكترونيا للتعرف على الوجوه، وقادرا على تحديد أفراد (الأويغور) الأقلية المسلمة التي تخضع لمراقبة دقيقة في أقليم شينجيانغ شمال غرب الصين.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الصينية تتبع منذ سنوات سياسة أمنية مشددة في هذا الإقليم مدعية أن العديد من الهجمات المميتة التي طالت المدنيين تم ارتكابه من قبل أفراد ينتمون لأقلية الأويغور الذين تنعتهم الصين بــ "الانفصاليين والإسلاميين".

وأتهم خبراء أجانب بكين باحتجاز ما لا يقل عن مليون مسلم في إقليم شينجيانغ داخل ما تسميه الصين "معسكرات لإعادة التثقيف" أو "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد سكان الإقليم عن ما أسمته بـ "التطرف الديني".

وفي الوقت الذي أوضح فيه موقع تابع للمجموعة الصينية طريقة استخدام برنامج التعرف على الوجه لكشف الأويغور والأقليات الاُثنية الأخرى عبر تقنيات الصور ومقاطع الفيديو، رفضت "مجموعة علي بابا" الإدلاء بأي تصريح حيال هذه القضية. لكن وفقا للصحيفة الأمريكية، فإن "هذا البرنامج  تم استخدامه حتى الآن على سبيل التجربة فقط".

وخلال الأسبوع الماضي، اتهم مكتب الأبحاث الأمريكي "آي بي في إم" المصدر الرائد في العالم لمعلومات المراقبة بالفيديو، مجموعة "هواوي" الصينية باختبار برنامج للتعرف على الأويغور.

ونفت الشركة هذه الاتهامات. لكنها فشلت في إقناع لاعب كرة القدم الفرنسي ومهاجم نادي برشلونة أنطوان غريزمان، عندما أقدم على  فسخ عقده مع المجموعة التي كان الوجه الإعلامي لها منذ 2017.

وتواجه الصين ضغوطا غربية متزايدة بشأن سياستها الأمنية في إقليم شينجيانغ والتي تتم تحت شعار "مكافحة الإرهاب".

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

باحثة مصرية تعثر على قطعة مفقودة من الهرم الأكبر داخل علبة سيجار في أسكتلندا (فيديو)

صندوق السيجار الذي وجدت بداخله قطعة خشبية من هرم خوفو (رويترز)

تعرف على أبرز الراحلين خلال عام 2020

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك (رويترز)

نواب في البرلمان الأوربي يغردون بالعربية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

دعوات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر (مواقع التواصل الاجتماعي)

"خطأ كوميدي".. مدافع ليفربول السابق يحرز هدفا في مرمى فريقه (فيديو)

المدافع الكرواتي ولاعب ليفربول السابق ديان لوفرين أحرز هدفا في مرمى فريقه بالخطأ (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: لحظة سقوط مروحية غربي الجزائر ومصرع ضابط وفقدان اثنين آخرين

سقوط مروحية جزائرية ومصرع أحد ضباطها (سوشيال ميديا)

موهبة خالصة.. تمريرة كريم بنزيمة "بالظهر" تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (رويترز)

فيديو مسرب.. "رايتس ووتش" توثق تعرض مئات المصريين لعقاب جماعي بسجن العقرب

صورة من القمر الصناعي لسجن العقرب أخذت في سبتمبر/أيلول 2016 (هيومن رايتس ووتش)

"صرخة" عمرو موسي في وجه صدام حسين تغضب العراقيين وتثير جدلا عربيا

عمر موسى "يسار" تحدث في كتاب جديد عما دار في لقاء له مع صدام مطلع عام 2002 (رويترز)