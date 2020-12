كورونا.. وفيات قياسية بأمريكا وحساسية "خطيرة" تصيب ممرضة تلقت لقاح فايزر

تم تسجيل حالة حساسية شديدة على لقاح فايزر، في وقت سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية على الإطلاق لوفيات كورونا، في حين تبدأ أوربا تلقيح مواطنيها قبل نهاية العام.

وأفادت صحيفة النيويورك تايمز، الأربعاء، أن عاملة في المجال الصحي تعيش في ألاسكا أصيبت بحساسية خطيرة بعد أن تلقت حقنة لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

ولم يكن لدى هذه الممرضة التي لم يُكشف عن اسمها، أي حالات حساسية سابقة معروفة وكانت صباح الأربعاء في وضع مستقرّ، وفق الصحيفة.

وأكدت شركة فايزر من جهتها أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية على هذه الحالة.

