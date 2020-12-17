كورونا.. وفيات قياسية بأمريكا وحساسية "خطيرة" تصيب ممرضة تلقت لقاح فايزر

تم تسجيل حالة حساسية شديدة على لقاح فايزر، في وقت سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية على الإطلاق لوفيات كورونا، في حين تبدأ أوربا تلقيح مواطنيها قبل نهاية العام.

وأفادت صحيفة النيويورك تايمز، الأربعاء، أن عاملة في المجال الصحي تعيش في ألاسكا أصيبت بحساسية خطيرة بعد أن تلقت حقنة لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

ولم يكن لدى هذه الممرضة التي لم يُكشف عن اسمها، أي حالات حساسية سابقة معروفة وكانت صباح الأربعاء في وضع مستقرّ، وفق الصحيفة.

وأكدت شركة فايزر من جهتها أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية على هذه الحالة.

A health worker in Alaska had a serious allergic reaction after getting Pfizer’s coronavirus vaccine. It’s unclear whether the person had a history of severe allergies and whether the case has broader safety implications. The person is in stable condition.https://t.co/7m9Uksb2xa — The New York Times (@nytimes) December 16, 2020

وأوصت السلطات الصحية البريطانية في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول بعدم إعطاء لقاح فايزر/بايونتيك للأشخاص الذين عانوا في الماضي من "حالات حساسية شديدة" بعد أن أظهر شخصان ردَ فعل سيئاً إثر تلقيهما الجرعة الأولى.

وأكد متحدث باسم فايزر "سندرس عن قرب كافة المعلومات التي تتحدث عن حساسية خطيرة وسنحدّث إذا لزم الأمر نشرة" اللقاح.

وسمحت الولايات المتحدة مساء الجمعة لبدء استخدام لقاح فايزر/بايونتيك، ما فتح المجال أمام حملة تلقيح واسعة النطاق في كافة أنحاء البلاد بدأت يوم الاثنين، إلا أن السلطات الصحية الأمريكية أوصت بعدم إعطاء اللقاح لأشخاص قد يُظهروا حساسية إلى إحدى المكوّنات في تركيبة اللقاح.

وتعتزم الولايات المتحدة تلقيح ثلاثة ملايين شخص هذا الأسبوع وتأمل تلقيح ما يصل إلى عشرين مليون شخص إذا أعطت الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء أيضاً ترخيصاً عاجلاً للقاح موديرنا بحلول نهاية الأسبوع.

طبيب وحدة عناية مركزة يتلقى اللقاح- بوسطن 16 ديسمبر(رويترز)

أعلى حصيلة على الإطلاق لوفيات كورونا

وسجّلت الولايات المتّحدة أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ بعد أن بدأت الاثنين حملة تلقيح واسعة النطاق، في وقت تعهّد الاتحاد الأوروبي ببدء التطعيم قبل نهاية العام.

ومنذ أسبوعين يواصل عدد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تسجيل أرقام قياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع.

وأحصت الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم ((307,076 وفاة يوم الأربعاء وفاة أكثر من 3 آلاف و784 أشخاص وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بالفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وهذه هي المرة الثالثة خلال هذا الأسبوع التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة سقف الثلاثة آلاف وفاة، في وقت بدأت السلطات الصحية حملة تلقيح واسعة النطاق.

وفي وقت دفع ارتفاع الإصابات بالمرض دول عدة لتشديد القيود لاحتواء تفشي الوباء، أعلنت ألمانيا أنها ستباشر حملة التلقيح في 27 ديسمبر/ كانون الأول، وهو موعد يُرجح أن يكون هو نفسه في كل أرجاء الاتحاد الأوربي.

وقالت فرنسا أنها ستتلقى حوالي 1,16 مليون جرعة بحلول نهاية العام، مع 2,3 مليون جرعة إضافية في الشهرين المقبلين، وشددت الدنمارك وفرنسا وهولندا وتركيا القيود في وقت حذّر رئيس الوزراء الإسباني من ارتفاع عدد الإصابات في بلده.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أحد مراكز الصحية ( رويترز)

تلقيح 70 بالمئة من السكان

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين أمام البرلمان الأوربي "من أجل الوصول إلى نهاية الوباء، سنحتاج إلى تلقيح 70% من السكان" في وقت تزايدت فيه الضغوط على الأوروبيين منذ أن بدأت بريطانيا والولايات المتحدة حملات التلقيح.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن أكثر من 137 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في الأسبوع الذي جاء بعد بدء التلقيح.

وبعد ضغوط مارستها برلين، أعلنت وكالة الأدوية الأوربية أنها ستبحث في الترخيص للقاح فايزر/بايونتيك في 21 ديسمبر/ كانون الأول بدلا من29 كما كان مقررا في السابق، في وقت تقترب أوربا من عتبة 500 ألف وفاة بالمرض.

وبدأت السعودية الخميس المرحلة الاولى من حملة التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد التي تستهدف الذين تجاوزوا سن ال65 عاما والعاملين في المهن الاكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.

وسجّلت المملكة التي يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة، أكثر من 360 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره قبل نحو عام، بما في ذلك أكثر من ستة آلاف وفاة وهو أعلى معدل بين دول منطقة الخليج.

بدء حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا في السعودية-17 ديسمبر(رويترز)

دعوات لتعزيز الثقة

ومع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة أوصت منظمة الصحة العالمية بوضع الكمامة خلال اللقاءات العائلية محذرة من "احتمال مرتفع" لموجة وبائية جديدة مطلع 2021 في أوربا.

وفي وقت تبذل الولايات المتحدة جهودها القصوى للسيطرة على الفيروس، أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس مايك بنس وزوجته كارين سيتلقّيان اللّقاح الجمعة أمام الجمهور "لتعزيز ثقة الأميركيين في اللقاح والتأكيد على سلامته وفعاليّته".

ويخضع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لحجر صحي بعد مخالطته شخصاً مصاباً بالمرض، وأوضحت وزارة الخارجية أن نتيجة الفحص الذي أُجري لبومبيو "جاءت سلبية".

وأبدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن استعداده لتلقي اللقاح قريباً أمام الرأي العام، وكذلك الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقال متحدث باسم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب إن هذا الأخير "منفتح جداً على تلقي اللقاح"، بعد أن كان أصيب بالمرض وتعافى منه منذ أشهر.