محكمة توصي بحفظ جثة مارادونا بعد العثور على صندوق قد يثير صراعا بين الورثة (فيديو)

عُثر على صندوق كان في طي النسيان لفترة طويلة يضم المئات من المقتنيات التذكارية الخاصة بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، قد يشكل كنزا لهواة جمع التحف أو نقطة صراع جديد على تِركته.

كما قضت محكمة أرجنتينية "بضرورة حفظ" جثة دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم في البلاد في حالة الحاجة إلى حمضه النووي في قضايا إثبات النسب.

ويضم الصندوق، الذي كان في مخزن بضواحي بوينس آيرس، قمصانا موقعة من سيرجيو أجويرو ورونالدو نازاريو وهاري كين وخريستو ستويتشكوف بجانب كرات من أندية برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز ولوحة معدنية مهداة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما يحتوي على قمصان ارتداها مارادونا وهدايا من زعماء سياسيين كان يكن لهم الإعجاب.

ومن هذه الهدايا قميص البرازيل يحمل اسم "لولا " في الخلف في إشارة لرئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا، فضلا عن خطاب من الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو.

وكتب كاسترو للاعب الذي قضى عدة سنوات في كوبا للتعافي من إدمان المخدرات والكحوليات "تخطيت أصعب الاختبارات التي قد تواجه رياضي وشاب من أصول متواضعة".

محكمة أرجنتينية تقضي "بضرورة حفظ" جثة مارادونا

مفتاح واحد للصندوق

وتوفي مارادونا الشهر الماضي عقب إصابته بأزمة قلبية عن عمر 60 عاما، وتم دفنه في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في مقبرة خارج بوينس آيرس.

وجذب صندوق بهذه القيمة اهتمام السلطات القضائية وذكر مصدر مقرب من عائلة مارادونا أن السلطات سجلت محتويات الصندوق، وقال المصدر "يوجد مفتاح واحد للصندوق وهو في حوزة السلطات القانونية".

وقد تتسبب هذه الغنيمة في معارك قضائية بعد أن قدرت مجلة "فوربس" تركة مارادونا بأنها تتراوح بين عشرة ملايين و40 مليون دولار، في حين اعترف مارادونا بخمسة أبناء لكن يزعم ستة آخرون بأنهم من نسله.

ومن الصعب تقدير قيمة هذه المقتنيات لكن التذكارات الرياضية الخاصة بلاعب يعتبره كثيرون الأفضل في التاريخ، تساوي ثروة طائلة.

قمصان النجم الراحل مارادونا تباع في المزاد(رويترز)

وقال خبير أمريكي الشهر الماضي إن القميص الذي ارتداه مارادونا مع الأرجنتين وسجل به هدف "يد الرب" الشهير أمام إنجلترا في كأس العالم 1986 في المكسيك قد يساوي أكثر من مليوني دولار.

ومن المعروف أن مارادونا ترك إرثا كبيرا من السيارات الفارهة والمجوهرات خلال فترات قضاها في اللعب أو التدريب في الأرجنتين وإسبانيا وايطاليا والإمارات وروسيا البيضاء والمكسيك.

وأبلغ ماريو باودري المحامي الذي يمثل دييغيتو فرناندو نجل مارادونا، رويترز أنه في "داخل الصندوق توجد أحذية وقمصان تاريخية بجانب خطاب موقع من فيديل كاسترو وغيتار من المغني أندريس كالامارو وخزنتين".

وأضاف "طلب دييغو مني أن أجد الصندوق وقال إن كل محتوياته من نصيب دييغيتو لكن لم يكتب أي شيء بشكل رسمي لذا يخص كل الأبناء بالتساوي".

مقتنيات النجم الراحل مارادونا تقدر بثروة طائلة(رويترز)

"ضرورة حفظ" جثة مارادونا

وقضت محكمة أرجنتينية "بضرورة حفظ" جثة دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم في البلاد في حالة الحاجة إلى حمضه النووي في قضايا إثبات النسب.

وكان محامي مارادونا أبلغ رويترز في وقت سابق أن عينات الحمض النووي موجودة بالفعل لكن المحكمة قالت إنه لا يجب حرق جثة لاعب نابولي وبوكا جونيورز السابق.

وأصبح خمسة أبناء معترف بهم بالإضافة إلى ستة آخرين طلبوا إثبات نسبهم جزءا من عملية ميراث معقدة في الأرجنتين.

وقالت ماجالي جيل البالغ عمرها 25 عاما إنها اكتشفت أن مارادونا هو والدها قبل عامين، واعترف مارادونا بأربعة أبناء في الأرجنتين وواحد في إيطاليا أثناء مسيرته في نابولي.