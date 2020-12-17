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طرد حارس مرمى اعترض الكرة بيده خارج منطقة الجزاء (فيديو)

طرد حارس نادي فنربخشة التركي ألتاي بايندير (الأناضول)
طرد حارس نادي فنربخشة التركي ألتاي بايندير (الأناضول)
17/12/2020

تعرض حارس نادي فنربخشة التركي ألتاي بايندير إلى الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء، الأربعاء، عقب اعتراضه إحدى الكرات العرضية بيده من خارج منطقة الجزاء، في كأس تركيا لكرة القدم، أمام نادي "كاراجابي سبور".

وفي الدقيقة 28، ترك الحارس التركي منطقة الجزاء؛ ليعترض كرة من هجمة مرتدة للفريق المنافس، لكنه تدخل بطريقة خاطئة لتلمس يديه الكرة، ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة، محتسبًا ركلة حرة ثابتة لنادي كاراجابي.

وكان فنربخشة متقدمًا في النتيجة قبل طرد حارسه بايندير بهدف مقابل لا شيء، ورغم الطرد ولعب باقي المباراة ناقص لاعب، انتهى اللقاء بنفس النتيجة وفوز فنربخشة 1-0.

وانتقد مغردون على تويتر الخطأ الذي ارتكبه ألتاي، واصفينه بالكارثة وعدم المعرفة بأساسيات كرة القدم، فيما ذكّره آخرون بنفس الخطأ الذي وقع فيه أمام نادي بيشكتاش في مباراة سابقة بين الفريقين، ورغم ذلك كرر الخطأ نفسه ولم يتعلم منه.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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