طرد حارس مرمى اعترض الكرة بيده خارج منطقة الجزاء (فيديو)

تعرض حارس نادي فنربخشة التركي ألتاي بايندير إلى الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء، الأربعاء، عقب اعتراضه إحدى الكرات العرضية بيده من خارج منطقة الجزاء، في كأس تركيا لكرة القدم، أمام نادي "كاراجابي سبور".

وفي الدقيقة 28، ترك الحارس التركي منطقة الجزاء؛ ليعترض كرة من هجمة مرتدة للفريق المنافس، لكنه تدخل بطريقة خاطئة لتلمس يديه الكرة، ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة، محتسبًا ركلة حرة ثابتة لنادي كاراجابي.

وكان فنربخشة متقدمًا في النتيجة قبل طرد حارسه بايندير بهدف مقابل لا شيء، ورغم الطرد ولعب باقي المباراة ناقص لاعب، انتهى اللقاء بنفس النتيجة وفوز فنربخشة 1-0.

وانتقد مغردون على تويتر الخطأ الذي ارتكبه ألتاي، واصفينه بالكارثة وعدم المعرفة بأساسيات كرة القدم، فيما ذكّره آخرون بنفس الخطأ الذي وقع فيه أمام نادي بيشكتاش في مباراة سابقة بين الفريقين، ورغم ذلك كرر الخطأ نفسه ولم يتعلم منه.

Rüştü'den Volkan'a geçen miras şimdi de Altay'da. Bu çıkışları yapmadan gerçek bir Fenerbahçe kalecisi olunamiyor herhalde. https://t.co/5m4IETHsVT — Burak Abatay (@abatayburak) December 16, 2020

feci acemice bir hareket olmuş. sonraki şaşkın şakın itirazı da olmamış zira yaptın bari ey kafanı öne direkt çık oyundan. olan Ömer Faruk'a olmuş, oyundan çıkmış https://t.co/UUPmVUmUXR — fiko¹⁹⁰⁷☪ (@gcfkrt) December 16, 2020

Beşiktaş maçında aynı hareketi yaptı ancak atılmadı. Şimdi yine yaptı, üstüne hakeme itiraz ediyor. Altay Bayındır futbol oyun kurallarını bilmiyor. Penaltı atışı esnasında kaleci 2-3 metre önde olabilir diyen kaleci bu. Pırıl pırıl bir zekâ! https://t.co/Awb14KLOt2 — FİLALİGS (@filaligs1905) December 16, 2020