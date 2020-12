على طريقة "سبايدرمان".. عمّال صينيون يهبطون من أعلى لجمع النفايات (فيديو)

ينزل عمال جمع القمامة بالحبال، من على ارتفاع 400 متر، في أعلى أحد جبال الصين -كما يفعل "الرجل العنبكوت" مستعينًا بخيوطه- ويبقون معلّقين في الجو فوق الفراغ؛ لينظفوا السفح من نفايات يرميها بعض السياح، مما دفع إلى إطلاق تسمية "الزبّالون السبايدرمان" عليهم.

يضع عامل النظافة، يانغ فيو (48 عامًا)، خوذة واقية، ويلف جسمه بحزام ثم يلقي بحبل من فوق درابزين جسر زجاجي للمشاة، يمتدّ بين طرفَي جبل تيانمن في جانغيايي (وسط الصين).

ويقول فيو إن الخوف لا يعرف طريقًا إلى قلبه؛ فهو -على حد تعبيره- "معتاد على ذلك"، وبسترته البرتقالية اللون، وكيس القمامة الأسود على ظهره، يخطو فوق الدرابزين ليبدأ بالانحدار عشرات الأمتار.

يجمع فيو النفايات الموجودة على طول الجرف، وهو معلّق في الجوّ، لا ضمانة لحياته سوى حبل مثبت على الصخر بواسطة خطافات، ويمسكه أيضًا بإحكام زملاؤه الذي بقوا على الجسر.

وعندما يعود من مهمته بهمّة سواعد رفاقه مدعومة ببكرة تعينهم على سحب الحبل صعودًا، يعدّد محتوى "غلّته" اليومية فيقول "سبق والتقطت قناني مياه، وأكياسًا، ومناديل. وفي أيام المطر، نجد أيضًا بين النفايات المرمية معاطف قابلة للاستخدام مرة واحدة"، ويضيف "منذ بدء جائحة كوفيد-19، انضمت الكمامات هي الأخرى إلى اللائحة".

وقد نجحت الصين إلى حدّ كبير في احتواء كوفيد-19 منذ الربيع، وعادت الحياة إلى مسارها الطبيعي. لكنّ كثيرين من الصينيين يواصلون وضع الكمامات على سبيل الحماية، حتى في الطبيعة.

China's 'Spidermen': Litter-picking over the abyss.

Dangling 400 metres (1,300 feet) over a void on China's Tianmen mountain, suspended only by a cord, Yang Feiyue is not your average litter-pickerhttps://t.co/ChGTYNipJX pic.twitter.com/BYbwL6feyU

— AFP News Agency (@AFP) December 8, 2020