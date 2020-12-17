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حاكم فلوريدا يرفض الاعتراف ببايدن كرئيس منتخب للولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (يمين) وحاكم ولاية فلوريدا رونالد دي سانتيس (يسار) (مواقع التواصل)
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (يمين) وحاكم ولاية فلوريدا رونالد دي سانتيس (يسار) (مواقع التواصل)
16/12/2020

رفض حاكم ولاية فلوريدا، رونالد دي سانتيس، الاعتراف بالرئيس الأمريكي الفائز في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، بصفته رئيسًا منتخبًا للبلاد، كما رفض تهنئته بعد سؤال أحد الصحفيين، ليلة أمس الثلاثاء، على خلفية اجتماعه بمجلس الولاية في ويست بالم بيتش.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين: هل تعتبر بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة؟ أشار حاكم الولاية، رونالد دي سانتس، بيديه تعبيرًا عن عدم معرفته، مضيفًا "ليس عليّ أن أعترف به. لقد أدينا دورنا على أكمل وجه في فلوريدا، لكن المجمع الإنتخابي صوّت".

وتباينت ردود الأفعال على تصريح حاكم فلوريدا، فوافقه عدد من الجمهوريين، في حين استنكر الديمقراطيون تصرفه، مؤكدين أن بايدن هو الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وفاز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي انطلقت في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثانٍ المنقضي، على حساب الرئيس الجمهوري (المنتهية ولايته) دونالد ترمب؛ ليصبح بايدن (78 عامًا) أكبر الرؤساء سنًّا في تاريخ الولايات المتحدة.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتخب بانتصاره في الانتخابات، وذلك بعد فوز بايدن في تصويت المجمع الانتخابي.

وسبق أن قال الكرملين إنه سينتظر النتائج الرسمية للانتخابات قبل التعليق على ما أفضت إليه، رغم أن دولًا أخرى هنأت بايدن في الأيام التي أعقبت انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقل الكرملين عن بوتين -في بيان مخاطبًا بايدن- قوله "من جهتي أنا مستعد للتفاعل والتواصل معك".

وصادق المجمع الانتخابي الأمريكي رسميًّا، وفي وقت سابق الإثنين الماضي، على المرشح الديمقراطي؛ ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.

وحصل بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي؛ ليفوز رسميا بمنصب الرئاسة، وكان أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتأرجحة منحوا أصواتهم لجو بايدن ونائبته كامالا هاريس، قبل أن تكتمل العملية، ويصوّت المجمع الانتخابي بالكامل، ويسدل الستار فعليًّا على العملية، في خطوة تسبق اعتماد الكونغرس انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه، يوم 6 يناير/ كانون ثانٍ المقبل.

ويمنح أعضاء المجمع الانتخابي بكل ولاية أصواتهم للمرشح الفائز بأغلب الأصوات الشعبية في الانتخابات، التي جرت يوم 3 نوفمبر الفائت.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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