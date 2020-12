حاكم فلوريدا يرفض الاعتراف ببايدن كرئيس منتخب للولايات المتحدة

رفض حاكم ولاية فلوريدا، رونالد دي سانتيس، الاعتراف بالرئيس الأمريكي الفائز في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، بصفته رئيسًا منتخبًا للبلاد، كما رفض تهنئته بعد سؤال أحد الصحفيين، ليلة أمس الثلاثاء، على خلفية اجتماعه بمجلس الولاية في ويست بالم بيتش.

. @GovRonDeSantis on whether he acknowledges @JoeBiden as the president-elect: pic.twitter.com/CCaos5Mlix

وردًا على سؤال أحد الصحفيين: هل تعتبر بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة؟ أشار حاكم الولاية، رونالد دي سانتس، بيديه تعبيرًا عن عدم معرفته، مضيفًا "ليس عليّ أن أعترف به. لقد أدينا دورنا على أكمل وجه في فلوريدا، لكن المجمع الإنتخابي صوّت".

Not a day goes by I’m not asked why I left the Republican Party. Lots of reasons, but how about this one: It’s a party that no longer has the decency or the courage to tell the truth. DeSantis is asked if Biden is the President-elect. He won’t say yes. He won’t tell the truth. https://t.co/bkoxhAaHQz

وتباينت ردود الأفعال على تصريح حاكم فلوريدا، فوافقه عدد من الجمهوريين، في حين استنكر الديمقراطيون تصرفه، مؤكدين أن بايدن هو الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

If you're the Governor of a state with millions of people, and you can't even bring yourself to acknowledge the duly-elected President WHEN EVEN VALDIMIR PUTIN HAS, you shouldn't be Governor any more.

“Do you accept @JoeBiden as the President-elect?”@GovRonDeSantis: “It’s not for me to do.”

