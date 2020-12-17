حاكم فلوريدا يرفض الاعتراف ببايدن كرئيس منتخب للولايات المتحدة

رفض حاكم ولاية فلوريدا، رونالد دي سانتيس، الاعتراف بالرئيس الأمريكي الفائز في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، بصفته رئيسًا منتخبًا للبلاد، كما رفض تهنئته بعد سؤال أحد الصحفيين، ليلة أمس الثلاثاء، على خلفية اجتماعه بمجلس الولاية في ويست بالم بيتش.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين: هل تعتبر بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة؟ أشار حاكم الولاية، رونالد دي سانتس، بيديه تعبيرًا عن عدم معرفته، مضيفًا "ليس عليّ أن أعترف به. لقد أدينا دورنا على أكمل وجه في فلوريدا، لكن المجمع الإنتخابي صوّت".

Not a day goes by I’m not asked why I left the Republican Party. Lots of reasons, but how about this one: It’s a party that no longer has the decency or the courage to tell the truth. DeSantis is asked if Biden is the President-elect. He won’t say yes. He won’t tell the truth. https://t.co/bkoxhAaHQz — Joe Walsh (@WalshFreedom) December 15, 2020

وتباينت ردود الأفعال على تصريح حاكم فلوريدا، فوافقه عدد من الجمهوريين، في حين استنكر الديمقراطيون تصرفه، مؤكدين أن بايدن هو الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

If you're the Governor of a state with millions of people, and you can't even bring yourself to acknowledge the duly-elected President WHEN EVEN VALDIMIR PUTIN HAS, you shouldn't be Governor any more. You are TRASH, @GovRonDeSantis. https://t.co/S03Mv8cKH4 — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) December 15, 2020

“Do you accept @JoeBiden as the President-elect?”@GovRonDeSantis: “It’s not for me to do.” We get it — you owe @realDonaldTrump your job. It’s time you put Floridians’ needs and future ahead of your own. https://t.co/aSTMTUsrh4 — Nikki Fried (@nikkifried) December 15, 2020

وفاز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي انطلقت في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثانٍ المنقضي، على حساب الرئيس الجمهوري (المنتهية ولايته) دونالد ترمب؛ ليصبح بايدن (78 عامًا) أكبر الرؤساء سنًّا في تاريخ الولايات المتحدة.

I’ve just spent 20 minutes trying to think of a more obnoxious, pompous ass than Ron Desantis. Couldn’t come up with anybody …. https://t.co/aAZ6YbFEvI — Ron Filipkowski (@RonGOPVet4Biden) December 15, 2020

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتخب بانتصاره في الانتخابات، وذلك بعد فوز بايدن في تصويت المجمع الانتخابي.

وسبق أن قال الكرملين إنه سينتظر النتائج الرسمية للانتخابات قبل التعليق على ما أفضت إليه، رغم أن دولًا أخرى هنأت بايدن في الأيام التي أعقبت انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقل الكرملين عن بوتين -في بيان مخاطبًا بايدن- قوله "من جهتي أنا مستعد للتفاعل والتواصل معك".

وصادق المجمع الانتخابي الأمريكي رسميًّا، وفي وقت سابق الإثنين الماضي، على المرشح الديمقراطي؛ ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.

وحصل بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي؛ ليفوز رسميا بمنصب الرئاسة، وكان أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتأرجحة منحوا أصواتهم لجو بايدن ونائبته كامالا هاريس، قبل أن تكتمل العملية، ويصوّت المجمع الانتخابي بالكامل، ويسدل الستار فعليًّا على العملية، في خطوة تسبق اعتماد الكونغرس انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه، يوم 6 يناير/ كانون ثانٍ المقبل.

ويمنح أعضاء المجمع الانتخابي بكل ولاية أصواتهم للمرشح الفائز بأغلب الأصوات الشعبية في الانتخابات، التي جرت يوم 3 نوفمبر الفائت.