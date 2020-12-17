البث الحي
الأخبار|أمريكا

واشنطن تؤكد أن هجمات القرصنة التي استهدفت مؤسسات حيوية "كبيرة ومستمرة"

متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بوزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين (رويترز)
متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بوزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين (رويترز)
17/12/2020

وكانت مصادر مطلعة كشفت هذا الأسبوع أن متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بوزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين، وإن هناك مخاوف من أن تكون عمليات التسلل التي اكتشفت حتى الآن ليست إلا كقمة جبل الجليد.

وقال بيان مشترك أصدره كل من مكتب التحقيقات الفدرالي، ووكالة الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية/ ومكتب مدير المخابرات الوطنية "هذا وضع آخذ في التطور، وبينما نواصل العمل على فهم نطاق الحملة بالكامل، نعلم أن هذا الاختراق أثر على شبكات داخل الحكومة الاتحادية".

وأضاف البيان "على مدى الأيام القليلة الماضية، أصبح مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير المخابرات الوطنية على دراية بحملة أمنية إلكترونية كبيرة ومستمرة".

قرصنة إلكترونية (الألمانية)

وتابع "يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي ويجمع المعلومات من أجل تحديد وملاحقة وتعطيل الجهات المسؤولة عن التهديد".

وكشفت شبكة بلومبيرغ أن البيت الأبيض يعقد اجتماعات يومية عاجلة بمشاركة مسؤولين من وكالات متعددة، لمعالجة اختراق الأنظمة المعلوماتية الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير قوله إن مسؤولي المصالح المعلوماتية يقدمون معطيات للمحققين، لكن لا يزال من غير الواضح المدة التي ستستغرقها عملية التحقيق.

وكان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين قد قطع زيارة أوربية أول أمس الثلاثاء وعاد إلى واشنطن للتعامل مع الهجوم  الذي استهدف مؤسسات عدة بالولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت مطلع هذا الأسبوع تعرض وزارتي الخزانة والتجارة إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأمريكية الأخرى لعملية اختراق إلكتروني موسعة ومستمرة منذ أشهر وراءها قراصنة تابعين للحكومة الروسية.

هذا ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق في عملية الاختراق، التي ربما بدأت في الربيع الماضي، ومن بين الضحايا أيضا شركات حكومية واستشارية وتكنولوجية وشركات اتصالات ونفط وغاز في أمريكا الشمالية وأوربا وآسيا والشرق الأوسط، وذلك وفقًا لشركة فاير آي، وهي شركة متخصصة بالأمن الإلكتروني وتم اختراقها أيضا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

واشنطن بوست: عمليات قرصنة متطورة طالت وزارات وهيئات أمريكية وروسيا تنفي صلتها

كشفت صحيفة الواشنطن بوست تعرض وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى في البلاد، لعملية اختراق إلكتروني موسعة مستمرة منذ أشهر وراءها قراصنة تابعون للحكومة الروسية.

15/12/2020
المزيد من الأخبار

تركيا: العقوبات الأمريكية اعتداء على سيادتنا ولا تراجع عن شراء المنظومة الروسية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (رويترز)

فيديو مسرب.. "رايتس ووتش" توثق تعرض مئات المصريين لعقاب جماعي بسجن العقرب

صورة من القمر الصناعي لسجن العقرب أخذت في سبتمبر/أيلول 2016 (هيومن رايتس ووتش)

محكمة توصي بحفظ جثة مارادونا بعد العثور على صندوق قد يثير صراعا بين الورثة (فيديو)

(الجزيرة)

مقتل ريجيني.. مساع لاستجواب المشرفة على رسالته وفرض عقوبات على مسؤولين مصريين

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام
الأكثر قراءة

"صرخة" عمرو موسي في وجه صدام حسين تغضب العراقيين وتثير جدلا عربيا

عمر موسى "يسار" تحدث في كتاب جديد عما دار في لقاء له مع صدام مطلع عام 2002 (رويترز)

شاهد: لحظة سقوط مروحية غربي الجزائر ومصرع ضابط وفقدان اثنين آخرين

سقوط مروحية جزائرية ومصرع أحد ضباطها (سوشيال ميديا)

شاهد: فيديو يفضح "وحشية" معلمة تجاه طفلة داخل مدرسة وقرار صادم من المحكمة

رفضت الطفلة الوقوف خلف زملائها في طابور ثم زحفت لتختبئ بأحد أرفف الكتب بالمكتبة (موافع التواصل)

موهبة خالصة.. تمريرة كريم بنزيمة "بالظهر" تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (رويترز)