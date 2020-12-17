البث الحي
الأخبار

باحثة مصرية تعثر على قطعة مفقودة من الهرم الأكبر داخل علبة سيجار في أسكتلندا (فيديو)

صندوق السيجار الذي وجدت بداخله قطعة خشبية من هرم خوفو (رويترز)
صندوق السيجار الذي وجدت بداخله قطعة خشبية من هرم خوفو (رويترز)
17/12/2020

عُثر داخل صندوق سيجار في جامعة أبردين الأسكتلندية على أجزاء خشبية من الهرم الأكبر في الجيزة (المتاخمة للعاصمة المصرية).

وتعود القطعة الخشبية -التي عثر عليها مصادفةً- إلى خمسة آلاف سنة، كان أثرها قد فُقد قبل أكثر من 70 عامًا، وفق ما أعلنت الجامعة.

وهذه القطعة المصنوعة من خشب الأرز هي أحد الأغراض الثلاثة التي عثر عليها عالم الآثار البريطاني وايمان ديكسون داخل الهرم الأكبر (المعروف أيضًا بهرم خوفو) في الجيزة سنة 1872.

ويحتفظ المتحف البريطاني "بريتيش ميوزيوم" بقطعتين، هما كرة وعقّافة من البرونز استخدمتا على الأرجح في أعمال التشييد، في حين فُقد أثر القطعة الخشبية.

وفي العام 2001، أثيرت فرضية أن تكون القطعة الخشبية وُهِبَت لجامعة أبردين (أسكتلندا)، لكن لم يعثر عليها.

وفي أواخر العام الفائت، كانت معاونة شؤون الحفظ المصرية عبير العداني تجرد المحفوظات الآسيوية، عندما عثرت على صندوق سيجار يحمل العلم المصري، وبداخله هذه القطعة الخشبية التي باتت مقسّمة إلى أجزاء.

وصرّحت عالمة الآثار "عندما اطلعت على الأرقام المدوّنة في السجلّ المصري، أدركت على الفور ماهية الأمر".

وأردفت "شاركت في مهمّات في مصر، لكنني لم أتصوّر يومًا أنني سأجد هنا، في شمال شرقي أسكتلندا، قطعة بهذه الأهمية لتراث بلدي".

ووقت اكتشاف هذه القطع في القرن التاسع عشر، كان ديكسون برفقة الطبيب جيمس غرانت الذي سافر إلى مصر لمعالجة الكوليرا وربطته علاقة صداقة مع عالم الآثار.

وبعد وفاة الطبيب في العام 1895، وهبت مجموعته إلى جامعة أبردين حيث حصّل علمه. وفي العام 1946، أعطت ابنته القطعة الخشبية للجامعة، لكن هذه القطعة لم تدوّن في السجّلات، ولم يُعثر عليها رغم أبحاث مكثّفة.

وسمحت تحاليل حديثة بتأريخ القطعة التي تعود بحسب الخلاصات إلى ما بين العامين 3341 و3094 قبل الميلاد، أي قبل 500 عام تقريبًا من تشييد الهرم.

وتطرّقت الدراسات إلى احتمال أن تكون القطع التي عثر عليها ديكسون والملقّبة بـ "تذكارات ديكسون" قد تركها البنّاؤون في الموقع.

وبحسب نيل كورتيس، المسؤول عن المتاحف والمجموعات الخاصة في جامعة أبردين، تشكّل هذه النتائج التي تُوصِّل إليها بالتأريخ الكربوني "اكتشافًا من شأنه إحياء الاهتمام بتذكارات ديكسون، التي قد تكشف بعضا من أسرار الهرم الأكبر".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

تعرف على أبرز الراحلين خلال عام 2020

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك (رويترز)

نواب في البرلمان الأوربي يغردون بالعربية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

دعوات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر (مواقع التواصل الاجتماعي)

"خطأ كوميدي".. مدافع ليفربول السابق يحرز هدفا في مرمى فريقه (فيديو)

المدافع الكرواتي ولاعب ليفربول السابق ديان لوفرين أحرز هدفا في مرمى فريقه بالخطأ (مواقع التواصل)

طرد حارس مرمى اعترض الكرة بيده خارج منطقة الجزاء (فيديو)

طرد حارس نادي فنربخشة التركي ألتاي بايندير (الأناضول)
الأكثر قراءة

شاهد: لحظة سقوط مروحية غربي الجزائر ومصرع ضابط وفقدان اثنين آخرين

سقوط مروحية جزائرية ومصرع أحد ضباطها (سوشيال ميديا)

موهبة خالصة.. تمريرة كريم بنزيمة "بالظهر" تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (رويترز)

فيديو مسرب.. "رايتس ووتش" توثق تعرض مئات المصريين لعقاب جماعي بسجن العقرب

صورة من القمر الصناعي لسجن العقرب أخذت في سبتمبر/أيلول 2016 (هيومن رايتس ووتش)

"صرخة" عمرو موسي في وجه صدام حسين تغضب العراقيين وتثير جدلا عربيا

عمر موسى "يسار" تحدث في كتاب جديد عما دار في لقاء له مع صدام مطلع عام 2002 (رويترز)