تحدث عن العداء الأمريكي لإيران.. خامنئي يظهر علنا لأول مرة منذ شائعات تدهور صحته

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي شارك اليوم الأربعاء في أول مناسبة عامة منذ أن ترددت شائعات عن تدهور صحته.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن خامنئي التقى بمنظمي مراسم الذكرى الأولى لمقتل القائد الإيراني الكبير قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وقال خامنئي خلال اللقاء اليوم الأربعاء إن عداء واشنطن للجمهورية الإسلامية لن يتوقف عندما يترك الرئيس دونالد ترمب السلطة.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي عنه قوله "العداء لإيران ليس مقتصرا فقط على أمريكا في عهد ترمب، ولن يتوقف عندما يرحل، فقد ارتكبت أمريكا في عهد باراك أوباما أيضا أشياء سيئة… بحق الأمة الإيرانية".

ونشر الموقع الرسمي لخامنئي على الإنترنت صورا للاجتماع ظهر فيها الزعيم الأعلى واضعا كمامة وجالسا في غرفة كبيرة مع عدد من الحضور على الجانبين مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من كوفيد- 19.

Meeting with Martyr General Soleimani’s family as well as the organizers of the memorial for the 1st anniversary of the martyrdom of Haj Qasem Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis pic.twitter.com/wvdXxzclrA

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) December 16, 2020