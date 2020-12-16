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تحدث عن العداء الأمريكي لإيران.. خامنئي يظهر علنا لأول مرة منذ شائعات تدهور صحته

الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي (رويترز)
الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي (رويترز)
16/12/2020

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي شارك اليوم الأربعاء في أول مناسبة عامة منذ أن ترددت شائعات عن تدهور صحته.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن خامنئي التقى بمنظمي مراسم الذكرى الأولى لمقتل القائد الإيراني الكبير قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

العداء لإيران لن يتوقف

وقال خامنئي خلال اللقاء اليوم الأربعاء إن عداء واشنطن للجمهورية الإسلامية لن يتوقف عندما يترك الرئيس دونالد ترمب السلطة.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي عنه قوله "العداء لإيران ليس مقتصرا فقط على أمريكا في عهد ترمب، ولن يتوقف عندما يرحل، فقد ارتكبت أمريكا في عهد باراك أوباما أيضا أشياء سيئة… بحق الأمة الإيرانية".

أحدث ظهور

ونشر الموقع الرسمي لخامنئي على الإنترنت صورا للاجتماع ظهر فيها الزعيم الأعلى واضعا كمامة وجالسا في غرفة كبيرة مع عدد من الحضور على الجانبين مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من كوفيد- 19.

ويأتي عقد الاجتماع بعد شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر أشارت إلى أن الحالة الصحية للزعيم البالغ من العمر 81 عاما تتدهور.

ونشر عدد من المؤسسات الإخبارية الشائعات نقلا عن تغريدة كتبها صحفي باللغة العربية وقال فيها إن خامنئي أوكل بعض مهامه لنجله لأسباب صحية.

ويتولى خامنئي منصب المرشد الأعلى في إيران منذ عام 1989 وله القول الفصل في كل شؤون الدولة، وحالته الصحية موضع تكهنات منذ سنوات.

خامنئي التقي منظمي الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني
المصدر : رويترز

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