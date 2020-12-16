موهبة خالصة.. تمريرة كريم بنزيمة "بالظهر" تشعل مواقع التواصل (فيديو)

خطف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الأنظار في الملاعب الأوربية، أمس الثلاثاء، بتمريرة ساحرة بظهره، في مباراة قاد فيها فريقه ريال مدريد إلى تحقيق فوز ثمين بثلاثية على أتلتيك بيلباو، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بنزيمة هدفي التقدم للملكي بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله. وأحرز بنزيمة الهدف الثاني للريال من رأسية متقنة في الدقيقة 74، وأضاف الثالث في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع؛ لتنتهي المباراة لصالح ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف واحد.

ووصف الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني على موقع تويتر، بنزيمة بـ"الموهبة الخالصة"، ونشر الحساب مقطع فيديو لتمريرة بنزيمة لزميله فيديريكو فالفيردي.

🗓19e journée

#⃣ #RealMadridAthletic

✅Les hommes de Zidane se sont imposés 3-1 contre l'Athletic Club grâce à un but de Toni Kroos et un doublé de Karim Benzema. 📺Résumé de la rencontre ⤵#LaLigaSantander pic.twitter.com/CjsGiQSTsZ — LaLiga (@LaLigaFRA) December 16, 2020

وأشعل نجم ريال مدريد -بلمسته الساحرة وهدفيه في المباراة- موقع تويتر، وتصدّر أكثر الوسوم تداولًا في فرنسا خلال الساعات الماضية.

وامتدح رياضيون وإعلاميون النجم الفرنسي على مهارته العالية، معتبرين أن من يفعل ذلك يحب كرة القدم، فيما رأى آخرون أنه أحد أفضل اللاعبين الفرنسيين على الإطلاق.

وعلقت لاعبة المنتخب الفرنسي للسيدات سابقًا جيسيكا هوارا على لقطة بنزيمة، قائلة: "لفتة من الدرجة العالية لأنها فعالة، من الجميل أن نراها".

Geste de grande classe car efficace 🤩 Beau à voir ⚽❤️ https://t.co/RypnV9Vt3v — Jessica Houara d'H.8 (@JessicaHouara) December 16, 2020

Tout ce que j’aime dans le foot ! Jouer juste https://t.co/AncL8W0R8c — Slim Ben Othman (@msbenothman) December 15, 2020