منظمة الصحة تحذر من "خطر كبير" مطلع 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنها توصي بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوربا، محذرة من "خطر كبير" لانتعاش الوباء أوائل العام المقبل.

وقال الفرع الأوربي للمنظمة، في بيان، إنه بالنظر إلى تطور وباء فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) في أوربا "هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021″، داعيًّا إلى "وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي" خلال احتفالات نهاية العام.

وأوضحت المنظمة "قد يبدو وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي في ظل وجود الأصدقاء والعائلة مزعجًا، لكن ذلك يضمن بقاء الجميع آمنين وسالمين".

ونصحت أنه إذا كان ذلك ممكنًا، يجب أن تنظم اللقاءات في الهواء الطلق. وإذا كانت تجري في الداخل، فيجب تقليل عدد الضيوف واعتماد تهوية جيدة للحد من خطر انتقال العدوى.

وسجّل الفرع الأوربي لمنظمة الصحة العالمية، والذي يضم 53 بلدًا من بينها روسيا، أكثر من 22 مليون إصابة ونحو 500 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت نحو 1.7 مليون إصابة جديدة، فضلًا عن أكثر من 34500 وفاة.

ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد، تدخل مجموعات جديدة من القيود حيز التنفيذ، الأربعاء، في العديد من البلدان الأوربية؛ لكبح انتشار الوباء مع إغلاق الأعمال غير الأساسية في ألمانيا والحانات والمطاعم في المملكة المتحدة.

وبدأت برلين إجراءات صارمة للعزل العام، الأربعاء، في محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الوفيات بالمرض 952 وفاة، وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن.

وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية مليون و379238 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بزيادة 27728 حالة و23427 وفاة إجمالًا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، الأربعاء، تسجيل 26355 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي التي ظلت فيها الإصابات اليومية دون 30 ألفًا.

وسجلت الهند 9.93 مليون حالة إصابة إلى الآن، وتأتي في المرتبة الثانية عالميًّا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، لكن عدد حالات العدوى اليومية تراجع بثبات منذ أن بلغ ذروة نحو 97 ألف إصابة في منتصف سبتمبر/ أيلول الفائت.

وحسب إحصاء لرويترز فإن متوسط عدد الوفيات بسبب الإصابة بكوفيد 19 المعلن عنه يوميًّا في الهند كان يتراجع لليوم العاشر على التوالي، وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 360 وفاة ليصل الإجمالي إلى 144069.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهور الوباء نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي في الصين وحتى الآن، 72 مليونًا و984 ألفًا و843 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و645 ألفًا و348 مصابًا، بينما تعافت 51 مليونًا و968 ألفًا و43 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.