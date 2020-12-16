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باقتراح اسرائيلي.. مصر ترحب بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط

الرئيس المصري (يمين) مع ولي عهد أبوظبي (يسار) (فيسبوك)
الرئيس المصري (يمين) مع ولي عهد أبوظبي (يسار) (فيسبوك)
16/12/2020

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بطلب الإمارات الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط.

وذكر المتحدث في بيان صدر بالتزامن مع زيارة أجراها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أن "الرئيس السيسي، يرحب بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط مراقباً، بجانب الدول الأعضاء المؤسسين".

وعبر البيان عن "أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى".

ولم تعلن الإمارات رسميا الانضمام للمنتدى، إلا أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال في سبتمبر/ أيلول الماضي إن تل أبيب اقترحت انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط.

وفي وقت سابق الأربعاء، عقدت مجموعة العمل لمنتدى غاز شرق المتوسط، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية لتفعيل أنشطة المنتدى.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري، استعرض المجتمعون إجراءات انضمام أعضاء جدد ومراقبين للمنتدى، "في ضوء اهتمام العديد من الدول بالانضمام للمنتدى أعضاءً أو مراقبين".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع أعضاء المنتدى وهم مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل وقبرص وإيطاليا واليونان، اتفاقا لتحويل المنتدى، الذي تأسس في يناير/ كانون الثاني 2019، إلى منظمة إقليمية حكومية.

واستنكرت تركيا على لسان المتحدث باسم خارجيتها حامي أقصوي، في يناير/ كانون الثاني الماضي التحركات نحو تحويل المنتدى إلى منظمة دولية، وعدته "أمرا بعيدا عن الواقع".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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