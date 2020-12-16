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عرض تمساح ناج من الحرب العالمية الثانية داخل متحف في موسكو (فيديو)

عملية تحنيط التمساح
عملية تحنيط التمساح
15/12/2020

أعلن متحف داروين في العاصمة الروسية موسكو أنه سيعرض التمساح الشهير "ساتورن" الذي نجا من قصف برلين خلال الحرب العالمية الثانية، والذي نفق مؤخرا عن 84 عاما.

وأعلن المتحف الأسبوع الماضي الانتهاء من تحنيط الحيوان، الذي نقل من حديقة الحيوانات في موسكو حيث عاش حتى لحظاته الأخيرة.

وأوضح المتحف في بيان إن "عرض ساتورن ضمن المعرض الدائم يتوج ستة أشهر من العمل من متخصصي التحنيط والمتحف برمته".

وذكر المتحف أن عمل الأخصائيين بدأ في يونيو/ حزيران مع استخدام منتج خاص على حراشف التمساح.

ونقل التمساح، الذي ولد في الولايات المتحدة سنة 1936، إلى حديقة حيوانات برلين، لكنه هرب منها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1943 خلال القصف السوفيتي للمدينة والذي قضى على حيوانات أخرى عدة في الحديقة.

وبعدما فقد أثره لثلاث سنوات، رصده جنود بريطانيون سنة 1946، ومن ثم أعادوه إلى السلطات السوفيتية.

ووصف بيان لحديقة الحيوانات في موسكو لدى نفوق التمساح، في 24 مايو/ أيار، الأعوام الثلاثة التي قضاها هائما في الطبيعة باعتبارها "لغزا".

وإثر وصول "ساتورن" إلى موسكو في يوليو/ تموز 1946، جرى التداول بشائعات عدة في شأنه، أكدت إحداها أنه كان أحد الحيوانات في حظيرة أدولف هتلر الخاصة.

لكن الزوار لن يتمكنوا من مشاهدة التمساح في الوقت الراهن رغم انضمامه إلى المعرض الدائم في متحف داروين في موسكو المتخصص في التاريخ الطبيعي، إذ لن تكون زيارة الموقع متاحة قبل رفع تدابير الإغلاق المتصلة بوباء كوفيد-19.

المصدر : الفرنسية
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