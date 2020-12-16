روسيا تختبر أول طائرة ركاب بمحركات محلية الصنع منذ الحقبة السوفيتية (فيديو)

اختبرت روسيا، طائرة ركاب جديدة بمحركات محلية الصنع للمرة الأولى منذ الحقبة السوفيتية، وذلك في بداية ما تأمل أن يكون إحياء لصناعة الطيران المدني لديها بهدف منافسة بوينغ وإيرباص.

وأقلعت الطائرة (إم.سي-21) المتوسطة المدى من مطار في سيبيريا تدفعها محركات (بي.دي-14) المروحية التوربينية المصنوعة في روسيا.

وكانت الطائرة التي حلقت أمس الثلاثاء في روسيا- قد حلقت لأول مرة في مايو أيار عام 2017 لكن بمحركات أمريكية الصنع.

طائرة (إم.سي-21) تحلق بمحركات محلية الصنع(رويترز)

الطائرة (إم.سي-21) من صنع شركة "إركوت" التابعة لشركة الطائرات المتحدة بينما تولت شركة المحركات المتحدة صنع المحركات.

وتملك الأغلبية في تلك الشركات جميعها شركة "روستك" لصناعات الفضاء والدفاع المملوكة للدولة.

وقالت شركة "إركوت" التابعة لشركة الطائرات المتحدة، إن الطائرة نفذت سلسلة اختبارات طيران في رحلة أولى مدتها ساعة و25 دقيقة.

صناعة الطيران الروسية

كان الاتحاد السوفيتي يصنع أغلب طائرات الركاب التي يستخدمها، والدول الحليفة له، لكن بعد انهيار الشيوعية، أوقفت شركات الطيران إلى حد بعيد أساطيلها من طائرات (توبوليف وإليوشن) واعتمدت على طائرات من إنتاج بوينغ وإيرباص.

ويسعى الكرملين لجعل روسيا أقل اعتمادا على الواردات الغربية، خاصة منذ عام 2014، عندما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بعض العقوبات المالية ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

يسعى الكرملين لجعل روسيا أقل اعتمادا على الواردات الغربية(رويترز)

وكانت موسكو تخطط لبدء تسليم MC-21 للمشترين في عام 2019، ولكن تم تأجيل هذا التاريخ، وقالت الشركة إن العقوبات الأمريكية أجبرت الشركات المصنعة على استبدال المواد المركبة في الأجنحة بمكافئات روسية الصنع، ومن المتوقع الآن تسليم أولى الطلبيات في نهاية العام المقبل.

وقالت الشركة إنه تم تقديم طلبات شراء 175 طائرة، إضافة إلى طلبيات شركة طيران إيروفلوت الحكومية بعدد 50 طائرة.. ولم يذكر عدد المحركات الروسية الصنع.