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للمرة الأولى منذ تدشينها.. "بيتكوين" تكسر حاجز 20 ألف دولار

عملة بيتكوين الافتراضية تصل لأعلى سعر في تاريخها (غيتي)
عملة بيتكوين الافتراضية تصل لأعلى سعر في تاريخها (غيتي)
16/12/2020

كسرت العملة الافتراضية المعروفة "بيتكوين" حاجز 20 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ تدشينها عام 2009 وتداولها على شاشات عرض التداول العالمية في 2010.

وبلغ سعر وحدة بيتكوين منتصف جلسة الأربعاء، 20.32 ألف دولار، صعودا من التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء التي كانت 19.8 ألف دولار.

ويعزو محللون ماليون أسباب هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين حول العالم  في تنويع محافظهم الاستثمارية ، نحو صناديق أكثر مخاطرة، بعد تخارجهم من الصناديق المقومة بالدولار والذهب، عقب تراجعها.

ويبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية في لسوق العالمية حتى منتصف جلسة الثلاثاء، 18.572 مليون وحدة، من أصل 21 مليونا، إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.
وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى اليوم 382 مليار دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.

وكانت بيتكوين قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة سوقية 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية 2017، وبعدها بدأت رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 دولارا مطلع العام الماضي. لكن منذ الأسبوع الماضي، كسرت العملة الافتراضية الأشهر، المستوى الأعلى السابق لسعر الوحدة.

يذكر أن العملات الافتراضية لا تملك رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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