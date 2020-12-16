"على أنقاض المدينة نحيا".. جلسة تصوير لعروسين في تعز وسط الحطام (صور)

تفاعل مغردون يمنيون مع صور تظهر عقد قران على أنقاض أحد المباني التي تهدمت بمحافظة تعز وسط اليمن، وقالوا إنها تبعث الأمل في أن الحب سينتصر ضد آلة الحرب.

قال العريس، حمزة مصطفى في تغريدة له على حسابه الرسمي بالتويتر، الثلاثاء، إنه "على أنقاض المدينة نحيا، بالحب ننتصر، صور تجمعني بشريكة حياتي هنادي أنعم بعد عقد القران".

على أنقاض المدينة نحيا ، بالحب ننتصر

صور تجمعني بشريكة حياتي هنادي أنعم بعد عقد القران

تصوير المبدعة / هبة احمد سعيد #تعز #اليمن #taiz #Yemen pic.twitter.com/YG0camRA64 — Hamza Mustafa (@HamzaMustafa10) December 15, 2020

وتفاعل مغردون مع هذه المبادرة وقدموا التهنئة للعروسين، غير أن البعض رأى في ذلك شيئا مختلفا، وقال أحدهم" أنتم في غاية السعادة والسرور وهذا طبيعي ومن حقكم، وغيركم في غاية الحزن والضيق على منزلة الذي هدم".

انتم في غاية السعادة والسرور وهذا طبيعي ومن حقكم وغيركم في غاية الحزن والضيق على منزلة الذي هدم — AlNoaman (@moath1980mo) December 15, 2020

وعلقت العروس هنادي بالقول" في زمن الحرب حيث يعيش المرء على وقع الرصاص وبين ركام ما تبقى من المنازل حيث تصدع المدافع بين الثانية والأخرى فتنطفئ كل الأصوات يستقيل الصدى فلا يردد النواح ولا الآلام في ذاك الزمن المأساوي.. كانت أول هدنة أشعر بها أول بادرة للسلام سيأتي الحب ليخبرنا بأن عمر الحرب قصير وبأن أرواحنا صالحة للطيران".

اليمن

وأظهرت بيانات جديدة للأمم المتحدة، أن ظروفا أشبه بالمجاعة ظهرت مرة أخرى في أجزاء من اليمن وأن قرابة نصف السكان يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وأفاد تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعده الأمم المتحدة بأن نحو 45 في المئة من سكان اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

رغم الموت والخراب

حمزة مصطفى يصيغ الأمل من ركام الحياة

صورة بالف معنى ومعنى

هذه تعز التي لا تموت

…..

أنا فدا لك يا حمزة يا أنبل شباب مدينتنا الموجوعة@HamzaMustafa10 pic.twitter.com/LQ9H0W0NvR — وداد البدوي wedad Albadwi (@Wedadalbadwi) December 15, 2020

ويواجه 33 في المئة ضمن هذه النسبة أزمة ، و12 في المئة في حالة طوارئ و16500 فرد في وضع كارثي أشبه بالمجاعة، في أسوأ مستوى في التصنيف.

وجاء في تحليل التصنيف المرحلي أن التوقعات بالنسبة إلى العام المقبل ستكون أسوأ.. فمن المرجح أن يعاني 54 في المئة من اليمنيين، 16.2 مليون نسمة، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران 2021.

صورة للحياة من مدينة تعز وسط أكوام الخراب .. الحب في زمن الحرب والحصار . Love in the time of war & siege #Taiz #Yemen pic.twitter.com/L3vqGuJ0v4 — khalil Muthunna خليل العمري (@Khalilmyemen) December 15, 2020

وسيزيد من هم في وضع كارثي إلى 47 ألفا على الأرجح، وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "هذه الأرقام المقبلة لا بد وأن تكون جرس إنذار للعالم".