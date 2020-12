"على أنقاض المدينة نحيا".. جلسة تصوير لعروسين في تعز وسط الحطام (صور)

تفاعل مغردون يمنيون مع صور تظهر عقد قران على أنقاض أحد المباني التي تهدمت بمحافظة تعز وسط اليمن، وقالوا إنها تبعث الأمل في أن الحب سينتصر ضد آلة الحرب.

قال العريس، حمزة مصطفى في تغريدة له على حسابه الرسمي بالتويتر، الثلاثاء، إنه "على أنقاض المدينة نحيا، بالحب ننتصر، صور تجمعني بشريكة حياتي هنادي أنعم بعد عقد القران".

وتفاعل مغردون مع هذه المبادرة وقدموا التهنئة للعروسين، غير أن البعض رأى في ذلك شيئا مختلفا، وقال أحدهم" أنتم في غاية السعادة والسرور وهذا طبيعي ومن حقكم، وغيركم في غاية الحزن والضيق على منزلة الذي هدم".

وعلقت العروس هنادي بالقول" في زمن الحرب حيث يعيش المرء على وقع الرصاص وبين ركام ما تبقى من المنازل حيث تصدع المدافع بين الثانية والأخرى فتنطفئ كل الأصوات يستقيل الصدى فلا يردد النواح ولا الآلام في ذاك الزمن المأساوي.. كانت أول هدنة أشعر بها أول بادرة للسلام سيأتي الحب ليخبرنا بأن عمر الحرب قصير وبأن أرواحنا صالحة للطيران".

وأظهرت بيانات جديدة للأمم المتحدة، أن ظروفا أشبه بالمجاعة ظهرت مرة أخرى في أجزاء من اليمن وأن قرابة نصف السكان يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وأفاد تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعده الأمم المتحدة بأن نحو 45 في المئة من سكان اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويواجه 33 في المئة ضمن هذه النسبة أزمة ، و12 في المئة في حالة طوارئ و16500 فرد في وضع كارثي أشبه بالمجاعة، في أسوأ مستوى في التصنيف.

وجاء في تحليل التصنيف المرحلي أن التوقعات بالنسبة إلى العام المقبل ستكون أسوأ.. فمن المرجح أن يعاني 54 في المئة من اليمنيين، 16.2 مليون نسمة، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران 2021.

صورة للحياة من مدينة تعز وسط أكوام الخراب .. الحب في زمن الحرب والحصار .

Love in the time of war & siege #Taiz #Yemen pic.twitter.com/L3vqGuJ0v4

— khalil Muthunna خليل العمري (@Khalilmyemen) December 15, 2020