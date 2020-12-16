لحظات مرعبة.. نمر ينهش مدربه أثناء عرض سيرك وسط صرخات المتفرجين (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو متداولة لحظات رعب حقيقية عندما هجم نمر على مدربه أمام الجمهور المذعور خلال عرض سيرك يوم الجمعة الماضي بمقاطعة شانشي شمال الصين.

وتظهر اللقطات التي صورها أحد المتفرجين النمر وهو يسير داخل المسرح المُسيَّج والمحاط بمجموعة كبيرة من الجمهور، وبعدها يسير باتجاه المدرب ويهجم عليه فجأة ويسقطه أرضا، فيهرع عمال آخرون لإنقاذ زميلهم، بينما يصرخ الجمهور رعبا.

ويمكن سماع امرأة تصرخ في الخلفية وهي تقول "أسرع، أنقذ الرجل، اضربه، اضربه"!

كما يُظهر مقطع آخر أحد العمال وهو يضرب الحيوان مرارًا وتكرارًا بعصا طويلة.

وأكدت الشرطة وقوع الحادث للصحفيين وقالت إن المدرب أصيب بجروح طفيفة، وقال أحد الضباط "لم يكن للنمر أسنان لأنه نمر مدرب. لم يطعمه الحارس جيدًا اليوم فهجم على المدرب وأسقطه أرضًا".

وأضاف "أصيب المجرب بجروح طفيفة، وعاد من المستشفى بعض فحصه، وهو بخير الآن".

وأثار الحادث غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، وحثت منظمات وأشخاص مدافعين عن حقوق الحيوانات السلطات الصينية على وقف مثل هذه العروض.