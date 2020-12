"مشهد مهيب".. ثوران بركان "إتنا" قرب جزيرة صقلية وارتفاع الحمم لنحو مئة متر (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل ووسائل إعلام لقطات فيديو تظهر ثوران بركان جبل "إتنا" جنوب شرقي جزيرة صقلية الإيطالية، والذي استمر يومي الأحد والاثنين الماضيين.

ويبين الفيديو ثوران البركان وكأنه عرض ليلي مذهل للحمم البركانية التي وصلت إلى ارتفاع 100 متر، بحسب موقع فولكانو ديسكفري.

Italy's Mount Etna lit up the night sky with bursts of sweltering hot lava, as Europe's most active volcano erupted pic.twitter.com/tJ5utVUWm0

— Reuters (@Reuters) December 14, 2020