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"مشهد مهيب".. ثوران بركان "إتنا" قرب جزيرة صقلية وارتفاع الحمم لنحو مئة متر (فيديو)

ثوران جبل إتنا في 14 من ديسمبر (الأناضول)
ثوران جبل إتنا في 14 من ديسمبر (الأناضول)
16/12/2020

تداول ناشطون على مواقع التواصل ووسائل إعلام لقطات فيديو تظهر ثوران بركان جبل "إتنا" جنوب شرقي جزيرة صقلية الإيطالية، والذي استمر يومي الأحد والاثنين الماضيين.

ويبين الفيديو ثوران البركان وكأنه عرض ليلي مذهل للحمم البركانية التي وصلت إلى ارتفاع 100 متر، بحسب موقع فولكانو ديسكفري.

وجبل إتنا هو بركان نشط على الساحل الشرقي من جزيرة صقلية، وهو أحد أنشط البراكين في العالم، ويكاد يكون في حالة مستمرة من الانفجارات، التي تكون شديدة التدمير في بعض الأحيان.

وبحسب مقال منشور على موقع المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين الإيطالي، فإن الثوران البركاني هذه المرة، قد صنف من النوع "سترومبولي"، ويعني البركان الذي يتسبب في تساقط شظايا الحمم.

وكذلك فهو أعلى جبل في إيطاليا يقع جنوب جبال الألب، حيث يرتفع حوالي 3326 متر، ويغطي مساحة 1,190 كم مربع ومحيط قاعدته 140 كيلومتر، وهذا يجعله أضخم البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا.

ويعيش الآلاف من السكان على منحدرات الجبل والمناطق المحيطة به، وذلك لأن التربة البركانية الخصبة تساعد على التوسع في الرقعة الزراعية، وتنتشر زراعة أشجار الكروم والبساتين هناك.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية + مواقع التواصل

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