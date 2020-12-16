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شاهد: لحظة سقوط مروحية غربي الجزائر ومصرع ضابط وفقدان اثنين آخرين

سقوط مروحية جزائرية ومصرع أحد ضباطها (سوشيال ميديا)
سقوط مروحية جزائرية ومصرع أحد ضباطها (سوشيال ميديا)
16/12/2020

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء؛ مصرع ضابط وفقدان اثنين، إثر سقوط مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية بساحل محافظة تيبازة، غرب العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الدفاع،  قولها إن "مروحية بحث وإنقاذ تابعة لقيادة القوات البحرية سقطت صباح اليوم بساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة،  مما أسفرعن استشهاد أحد أفراد طاقمها المتكون من ثلاثة ضباط, فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين".

وأوضح مصدر عسكري للوكالة أنه "أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية في حدود الساعة 11:25، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية في عرض البحر على بعد (02) ميل بحري شمال غربي  ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة".

وأضاف أن الحادث "أسفر عن استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين، أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط, بينما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين (02) الآخرين, حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان كيفية سقوط المروحية التابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل الجزائرية في عرض البحر، والتي وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ وهي تهوي، مباشرة في البحر.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

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