تسجيل "بذيئ".. توم كروز يحتد على طاقم "المهمة المستحيلة 7" أثناء التصوير

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أمس الثلاثاء تسجيلا صوتيا للممثل الأمريكي توم كروز يظهر غضبه الشديد من انتهاك قواعد السلامة الخاصة بكورونا في موقع تصوير الجزء السابع من فيلم "المهمة المستحيلة" في لندن.

واحتد الممثل الأمريكي في التسجيل الصوتي على أفراد الطاقم وأبلغهم بأنهم سيفصلون إذا لم يمتثلوا للقواعد.

وصرخ النجم ومنتج فيلم الحركة الشهير في أفراد الطاقم بسبب التقاعس في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من القواعد الأخرى التي تسمح بإنتاج الأفلام أثناء جائحة فيروس كورونا في تصريحات مليئة بالكلمات البذيئة سُمعت بالتسجيل الصوتي الذي حصلت عليه الصحيفة.

وقال مصدر قريب من الإنتاج لوكالة رويترز إن التسجيل الصوتي صحيح، في حين رفض وكيل لكروز التعليق.

ولم تذكر الصحيفة تاريخ الواقعة لكن صناع الفيلم وصلوا إلى لندن في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال كروز في التسجيل الصوتي إن أفلاما مثل "المهمة المستحيلة" هي أحد الأسباب الرئيسية لانتعاش قطاع السينما، مضيفا "نود أن نواكب المعيار الذهبي، إنهم ينظرون إلينا في هوليوود ويواصلون عملهم بسببنا، إنهم يؤمنون بقدراتنا وما يمكننا فعله".

يذكر أن سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" تعد إحدى أكبر الإنتاجات السينمائية في هوليوود، وإذ حقق فيلم "المهمة المستحيلة 6" عام 2018 أكثر من 791 مليون دولار من الإيرادات.

ومن المتوقع أن يعرض الجزء السابع من السلسلة الشهيرة، وهو من إنتاج شركة باراموانت بيكتشرز، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.