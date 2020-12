رضيعة تتسبب في طرد والديها من طائرة قبيل إقلاعها.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

انخرطت شابة أمريكية في البكاء وهي تحكي ما حدث معها خلال رحلة بالطائرة مع زوجها وابنتها الرضيعة، حيث تم طردهم من الطائرة بسبب رفض الصغيرة وضع الكمامة على وجهها.

وظهرت إليزابيث أوربان، تبكي خلال مقطع فيديو نشرته على إنستغرام، وهي في المطار مع زوجها وابنتها الصغيرة "إيدلين" بعد نزولهما من الطائرة وقالت وسط الدموع إنهم طُردوا بسبب رفض الصغيرة وضع القناع.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

— Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020