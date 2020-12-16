البث الحي
الأخبار

رضيعة تتسبب في طرد والديها من طائرة قبيل إقلاعها.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

طرد زوجين من رحلة طيران بعد رفض طفلتهما ارتداء قناع الوجه (مواقع التواصل)
طرد زوجين من رحلة طيران بعد رفض طفلتهما ارتداء قناع الوجه (مواقع التواصل)
16/12/2020

انخرطت شابة أمريكية في البكاء وهي تحكي ما حدث معها خلال رحلة بالطائرة مع زوجها وابنتها الرضيعة، حيث تم طردهم من الطائرة بسبب رفض الصغيرة وضع الكمامة على وجهها.

وظهرت إليزابيث أوربان، تبكي خلال مقطع فيديو نشرته على إنستغرام، وهي في المطار مع زوجها وابنتها الصغيرة "إيدلين" بعد نزولهما من الطائرة وقالت وسط الدموع إنهم طُردوا بسبب رفض الصغيرة وضع القناع.

وخلال وجودهم على متن الطائرة، حاولت إليزابيث وزوجها حمل إيدلين على ارتداء القناع، وحاولوا مرات عدة خلال المقطع، تغطية وجهها، لكن الطفلة رفضت بإصرار أن تضع القناع على وجهها.

وذكرت وسائل إعلام أن الأسرة التي تعرضت للطرد كانت في طريقها للسفر إلى ولاية نيوجيرسي، ثم فوجئت بموظفي شركة الخطوط الجوية المتحدة، وهم يقومون بطردهم من الطائرة بكل عنف، بسبب بكاء الصغيرة المتواصل من الكمامة، وإزالتها بأصابعها كلما وضعتها الأم على وجهها.

ووفقا لسياسة الشركة، فإن كل طفل يبلغ من العمر عامين أو أكثر مطالب بارتداء كمامة للوجه.

وقال الموظف" أنا آسف سيدي.. أعطيتك فرصة. يجب أن أطلب منك النزول من هذه الطائرة" في حين حاول الزوجان توضيح أنهما لا يستطيعان إجبار ابنتهما على ارتداء الكمامة بسبب رفضها.

وبدا في الفيديو الذي نشرته الأم، أن الطفلة كانت منزعجة، وتبكي بشدة، وتبعد يد والدها، كلما حاول وضع القناع على وجهها داخل الطائرة، وبعد عدد من المحاولات الفاشلة، دخل أحد الموظفين، واقترب من الأسرة وقال لهم بهدوء: "مرحبا بكم، من فضلكم احملوا أمتعتكم واخرجوا من الطائرة".

وشوهدت الأسرة تجمع المتعلقات الخاصة بها وتنزل من الطائرة، وفي المقطع، سُمع الموظف وهو يخبر الزوجين أن أمتعتهما، بما في ذلك مقعد السيارة الخاص بابنتهما، ستبقى على متن الطائرة وتتجه إلى وجهتهما النهائية.

وعبّر الأب عن دهشته، بل واعتبر كلمات الموظف "مزاح"، وأكد أنه التزم هو وزوجته بارتداء الكمامة، بينما أصر الموظف وأخبره أنه لابد من  أن يغادر بعد أن منح الزوجين أكثر من فرصة، لوضع الكمامة على وجه ابنتهما.

وقال الأب "على الرغم من محاولاتي لتوضيح أن الصغيرة لن ترتدى القناع، ولا يمكن إرغامها، تم إجبارنا على المغادرة، بل والمفاجأة أن أغراضنا ستبقى على متن الطائرة، بما في ذلك مقعد السيارة الخاص بابنتي".

وقالت "إليزابيث" في الفيديو الذى حصد ملايين المشاهدات، أنها وزوجها كانا في طريقهما إلى نيوجيرسي، لرؤية العائلة والأصدقاء، مؤكدة أنها عملت بتوصيات منظمة الصحة العالمية بأن الأطفال دون سن الخامسة لا يرتدون كمامات للوجه.

وقالت مصادر من شركة يونايتد إيرلاينز لصحيفة "ذا صن"، إن الأولوية القصوى للشركة هي صحة وسلامة الموظفين والعملاء، وإن ارتداء القناع أمر إلزامي لجميع الركاب الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق، كما أشارت مصادر الشركة إلى أنها تواصلت مع العائلة وأعادت لها التذاكر والأمتعة، ويجري التحقيق في الحادث.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

شاهد: لحظة سقوط مروحية غربي الجزائر ومصرع ضابط وفقدان اثنين آخرين

سقوط مروحية جزائرية ومصرع أحد ضباطها (سوشيال ميديا)

"أسيرة لدى إسرائيل".. تعاطف كبير مع طفل لبناني فقدَ دجاجته (فيديو)

الطفل اللبناني حسين شرتوني -صاحب الدجاجة الأسيرة (سوشيال ميديا)

تحدث عن العداء الأمريكي لإيران.. خامنئي يظهر علنا لأول مرة منذ شائعات تدهور صحته

الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي (رويترز)

رسالة من 18 منظمة حقوقية إلى بايدن بشأن البحرين.. ماذا جاء فيها؟

الناشطون في البحرين يواجهون أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية (رويترز-أرشيفية)
الأكثر قراءة

"صرخة" عمرو موسي في وجه صدام حسين تغضب العراقيين وتثير جدلا عربيا

عمر موسى "يسار" تحدث في كتاب جديد عما دار في لقاء له مع صدام مطلع عام 2002 (رويترز)

تسجيل "بذيئ".. توم كروز يحتد على طاقم "المهمة المستحيلة 7" أثناء التصوير

الممثل الأمريكي توم كروز (غيتي)

"كاد الممثل أن يكون رسولا".. الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة يثير جدلا واسعا (فيديو)

دور الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة في "الأسد الملك" ظل عالقا بأذهان الجمهور رغم مرور الزمن (منصات التواصل)

بريطانيا ترصد نوعا جديدا من فيروس كورونا والبرازيل تشكك في اللقاح الصيني

موظف يتلقى أول حقنتين بجرعة من لقاح فايزر بايونيتك في لندن (رويترز)