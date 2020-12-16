"أسيرة لدى إسرائيل".. تعاطف كبير مع طفل لبناني فقدَ دجاجته (فيديو)

خرج الطفل اللبناني حسين شرتوني (٩ سنوات) كعادته كل صباح ليراعي حظيرته الصغيرة و دجاجاته الصغار، و خلال اللهو معها هربت دجاجة نحو السياج الحدودي بين بلدته وفلسطين المحتلة.

فما كان من القوات الإسرائيلية إلا أن أطلقت 9 طلقات نحو الطفل الصغير وقاموا بأسر الدجاجة الصغيرة.

ليتحول شرتوني و دجاجته الأسيرة؛ إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي منذ مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعدما قام الصحفي على شعيب بالحديث مع الطفل الذي روى قصة دجاجته الأسيرة وطالب باستردادها من قوات الاحتلال الإسرائيلية قائلا "بدي دجاجتي".

الفتى حسين شرتوني من بلدة #ميس_الجبل الذي شغل بال العدو بدجاجته الهاربة نحو السياج وأطلق جنود العدو فوق رأسه النار : "بدي دجاجتي" 😂 pic.twitter.com/Zpme29rHzO — علي شعيب 🇱🇧 (@alishoeib1970) December 15, 2020

يقول حسين شرتوني من بلدة ميس الجبل الحدودية المحاذية لحدود فلسطين المحتلة؛ أنه عند قيامه بإطعام الدجاج هربت إحدى دجاجاته نحو سياج الحدود مع إسرائيل وعند وصولها لداخل سياج الحدود قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار في الهواء خوفاً.

وتابع قائلا : إنه يريد الدجاجة ولم يخف من جيش العدو بعد إطلاقهم النار؛ و يكمل شرتوني حديثه بأن الجيش الإسرائيلي أخذ له دجاجته و يطالب باستردادها.

وتضامن عدد كبير من المغردين مع الطفل شرتوني مطالبين استرجاع دجاجته التي سرقها الجيش الإسرائيلي؛ بينما تجاوزت عدد مشاهدات فيديو صاحب الدجاجة الـ 110 آلا ف مشاهدة خلال ساعات معدودة.

بموضوع #بدي_دجاجتي او #دجاجة_حسين هي الموضوع اكبر من مجرد هاشتاغ او صدفة هي قضية بتخلق مع الانسان من صغره …

قضية الدفاع عن حقوقه مهما كانت بسيطة ومهما كان الخطر كبير …

طفولة حسين انتصرت على رصاص العدو …

الحياة وقفة عز مش اكثر ..#خيارنا_مقاومة — ּ؏ــڵــې (@Aliawwad_1) December 16, 2020

وكتب مغردون عبر تويتر: "الذي لا يتنازل عن دجاجه لا يمكن أن يفرط ب

وطن شكرا لهذا الشبل الجنوبي الذي لم يخف من الدبابات ومن يحتمون بها وقدم درسًا في الكرامة والوطنية".

وقام عدد من اللبنانيين بالتبرع بعدد من الدجاجات لطفل حسين؛ بينما طالب البعض بضرورة اتخاذ موضوع الدجاجة بشكل جدي، فالطفل الذي وقف في وجه رصاصات المحتل من أجل دجاجة يمثل جيلا سيقاوم لاسترداد أرضه -على حد قولهم.