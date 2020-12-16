التحقيق مع وزير الداخلية الفرنسي في قضية اغتصاب

خضع وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانيان، للتحقيق في شكوى تقدمت بها امرأة فرنسية، اتهمته باغتصابها في العام 2009.

وذكر موقع إذاعة فرنسا الدولية، الأربعاء، أن قاضيين اثنين استجوبوا الوزير شاهداً في القضية، لعدم توفر أدلة كافية لإدانة الوزير الفرنسي.

وتحدث دارمانيان إلى القضاة بناء على طلبه، حسب ما أدلى محاميه، في تصريحات صحفية، الإثنين.

ويواجه الوزير الفرنسي اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة الثقة، في واقعة تعود للعام 2009 .

ورُفضت القضية عدة مرات، لكن في يونيو/ حزيران الماضي، أمر قضاة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، بفتح تحقيق جديد.

وتتهم صاحبة الدعوى الوزير دارمانيان بإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه في العام 2009، عندما لجأت له للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي عندما كان الأخير مسؤولا عن الخدمة القانونية لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية اليميني.

وكان جيرالد دارميان قد أقر في تصريحات صحفية سابقة بالواقعة، مشددا على أنها كانت بالتراضي خلال فترة شبابه.

يشارإلى أن احتجاجات عدة اندلعت في فرنسا عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو/ تموز الماضي، اختيار دارمانيان وزيرا للداخلية، وذلك على خلفية الواقعة المذكورة.