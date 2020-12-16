البث الحي
الأخبار

التحقيق مع وزير الداخلية الفرنسي في قضية اغتصاب

وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانيان الجزيرة مباشر (روتيرز)
وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانيان الجزيرة مباشر (روتيرز)
16/12/2020

خضع وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانيان، للتحقيق في شكوى تقدمت بها امرأة فرنسية، اتهمته باغتصابها في العام 2009.

وذكر موقع إذاعة فرنسا الدولية، الأربعاء، أن قاضيين اثنين استجوبوا الوزير شاهداً في القضية، لعدم توفر أدلة كافية لإدانة الوزير الفرنسي.

وتحدث دارمانيان إلى القضاة بناء على طلبه، حسب ما أدلى محاميه، في تصريحات صحفية، الإثنين.

ويواجه الوزير الفرنسي اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة الثقة، في واقعة تعود للعام 2009 .

ورُفضت القضية عدة مرات، لكن في يونيو/ حزيران الماضي، أمر قضاة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، بفتح تحقيق جديد.

وتتهم صاحبة الدعوى الوزير دارمانيان بإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه في العام 2009، عندما لجأت له للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي عندما كان الأخير مسؤولا عن الخدمة القانونية لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية اليميني.

وكان جيرالد دارميان قد أقر في تصريحات صحفية سابقة بالواقعة، مشددا على أنها كانت بالتراضي خلال فترة شبابه.

يشارإلى أن احتجاجات عدة اندلعت في فرنسا عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو/ تموز الماضي، اختيار دارمانيان وزيرا للداخلية، وذلك على خلفية الواقعة المذكورة.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

باقتراح اسرائيلي.. مصر ترحب بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط

الرئيس المصري (يمين) مع ولي عهد أبوظبي (يسار) (فيسبوك)

موهبة خالصة.. تمريرة كريم بنزيمة "بالظهر" تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (رويترز)

أردوغان يوضح الهدف الأساسي للعقوبات الأمريكية ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

للمرة الأولى منذ تدشينها.. "بيتكوين" تكسر حاجز 20 ألف دولار

عملة بيتكوين الافتراضية تصل لأعلى سعر في تاريخها (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: لحظة سقوط مروحية غربي الجزائر ومصرع ضابط وفقدان اثنين آخرين

سقوط مروحية جزائرية ومصرع أحد ضباطها (سوشيال ميديا)

"صرخة" عمرو موسي في وجه صدام حسين تغضب العراقيين وتثير جدلا عربيا

عمر موسى "يسار" تحدث في كتاب جديد عما دار في لقاء له مع صدام مطلع عام 2002 (رويترز)

تسجيل "بذيئ".. توم كروز يحتد على طاقم "المهمة المستحيلة 7" أثناء التصوير

الممثل الأمريكي توم كروز (غيتي)

"كاد الممثل أن يكون رسولا".. الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة يثير جدلا واسعا (فيديو)

دور الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة في "الأسد الملك" ظل عالقا بأذهان الجمهور رغم مرور الزمن (منصات التواصل)