عجز الموازنة السعودية يرتفع إلى 79 مليار دولار في 2020

أعلنت السعودية، الثلاثاء، ارتفاع العجز في موازنة 2020 إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية السنة، مقارنة بتوقعها قبل عام أن يبلغ العجز 50 مليار دولار، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

لكن وزارة المالية السعودية توقّعت أن يتراجع هذا العجز إلى أكثر من النصف بحلول نهاية العام المقبل، رغم إقرارها بـ"صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي"، بعدما قلّصت النفقات في موازنة 2021 مقارنة بنفقات 2020.

وتحاول المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها المتضرر بشدة من انخفاض أسعار الخام والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة لمجلس الوزراء "هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم استلزم اتخاذ تدابير ومبادرات استثنائية".

وأكد أن موازنة العام المقبل تعطي "الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة" على اقتصاد البلاد.

وأوضحت وزارة المالية في تقريرها بشأن موازنة العام المقبل إنها تتوقع "أن يرتفع عجز الميزانية في نهاية عام 2020 إلى حوالى 298 مليار ريال (نحو 79 مليار دولار)" بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 50 مليار دولار قبل انتشار الفيروس.

وبلغ العجز في موازنة سنة 2019 نحو 35 مليار دولار.

وتبلغ النفقات المتوقعة في موازنة العام المقبل 990 مليار ريال (نحو 264 مليار دولار)، مقارنة بنفقات بقيمة 1020 مليار ريال (نحو 272 مليار دولار) في 2020.