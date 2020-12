أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة ترمب ويهنئ بايدن

اعترف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترمب، وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن "المجمع الانتخابي قال كلمته، وأود تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن".

وماكونيل الداعم بشدة لترمب طوال ولايته هو أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة الرئيس المنتهية ولايته الذي لا يزال يرفض الإقرار بذلك متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.

وأضاف ماكونيل "لقد أجمع الناخبون الكبار بالأمس في الولايات الخمسين، مما يعني أنه اعتبارا من هذا الصباح لدى بلادنا رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة".

Hours after speaking with Republican Senator Mitch McConnell and vowing to try to work together, President-elect Joe Biden urged Georgians to oust McConnell as majority leader by electing the two Democratic candidates in the January 5 Senate runoffs https://t.co/E2d3vYllvX pic.twitter.com/J3mFYcpdaf — Reuters (@Reuters) December 16, 2020

وقال ماكونيل "أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني".

وأشاد ببايدن، السناتور عن ديلاوير لفترة طويلة وقال إنه " كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة"، كما أشاد بنائبته كامالا هاريس التي كانت بدورها عضوا في مجلس الشيوخ.

وقال أيضا "بعيدا من خلافاتنا، في إمكان جميع الأمريكيين أن يفخروا بأنه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الاولى".

وبعد انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، دعم ماكونيل ترمب، معتبرا أن "من حقه التام النظر في مزاعم عن تجاوزات واللجوء الى خياراته القانونية" لكنه تجنب تبني الاتهامات بحصول عمليات تزوير.

U.S. Senate Majority Leader Mitch McConnell congratulated President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris on their election victories, adding that he had hoped for a ‘different result’ in the November 3 election https://t.co/k0OyMKFAXg pic.twitter.com/lbYqqrE5Fb — Reuters (@Reuters) December 16, 2020

عدم الاعتراض على نتيجة الانتخابات

من ناحية أخرى نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن، ماكونيل وكبار نوابه طالبوا الأعضاء الجمهوريين في المجلس، بعدم الانضمام إلى أي أعضاء جمهوريين في مجلس النواب قد يعترضون على نتائج الانتخابات الرئاسية عندما يجتمع الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني للتصديق على القرار.

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

ومن شبه المؤكد أن يفشل أي جهد من هذا القبيل من جانب الجمهوريين للاعتراض على نتيجة الانتخابات عندما يجتمع الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني للتصديق على القرار، نظرا إلى أنه سيتطلب موافقة مجلسي الكونغرس، بما في ذلك مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.