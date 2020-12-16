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أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة ترمب ويهنئ بايدن

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل (رويترز)
زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل (رويترز)
16/12/2020

اعترف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترمب، وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن "المجمع الانتخابي قال كلمته، وأود تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن".

وماكونيل الداعم بشدة لترمب طوال ولايته هو أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة الرئيس المنتهية ولايته الذي لا يزال يرفض الإقرار بذلك متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.

وأضاف ماكونيل "لقد أجمع الناخبون الكبار بالأمس في الولايات الخمسين، مما يعني أنه اعتبارا من هذا الصباح لدى بلادنا رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة".

وقال ماكونيل "أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني".

وأشاد ببايدن، السناتور عن ديلاوير لفترة طويلة وقال إنه " كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة"، كما أشاد بنائبته كامالا هاريس التي كانت بدورها عضوا في مجلس الشيوخ.

وقال أيضا "بعيدا من خلافاتنا، في إمكان جميع الأمريكيين أن يفخروا بأنه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الاولى".

وبعد انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، دعم ماكونيل ترمب، معتبرا أن "من حقه التام النظر في مزاعم عن تجاوزات واللجوء الى خياراته القانونية" لكنه تجنب تبني الاتهامات بحصول عمليات تزوير.

عدم الاعتراض على نتيجة الانتخابات

من ناحية أخرى نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن، ماكونيل وكبار نوابه طالبوا الأعضاء الجمهوريين في المجلس، بعدم الانضمام إلى أي أعضاء جمهوريين في مجلس النواب قد يعترضون على نتائج الانتخابات الرئاسية عندما يجتمع الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني للتصديق على القرار.

ومن شبه المؤكد أن يفشل أي جهد من هذا القبيل من جانب الجمهوريين للاعتراض على نتيجة الانتخابات عندما يجتمع الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني للتصديق على القرار، نظرا إلى أنه سيتطلب موافقة مجلسي الكونغرس، بما في ذلك مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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