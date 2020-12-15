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تشجيعا للمواطنين.. وزير الدفاع الأمريكي يتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات (فيديو)

وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر يتلقى جرعة لقاح كورونا (مواقع التواصل)
وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر يتلقى جرعة لقاح كورونا (مواقع التواصل)
15/12/2020

تلقى وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر الإثنين جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19، في خطوة قام بها أمام عدسات المصوّرين لتشجيع مواطنيه على أن يحذوا حذوه.

وحقنت الممرضة ميلر في أعلى ذراعه اليسرى بينما جلس أمام عدسات المصوّرين في مستشفى والتر ريد العسكري بضواحي واشنطن.

وعلق الوزير بالإنابة ممازحا "هل هذا كل شيء؟ بالله عليك! هذا لم يكن مؤلماً على الإطلاق".

وبذلك أصبح ميلر من أوائل الأمريكيين الذين يتلقون لقاحا مضادا لكوفيد-19، في خطوة تندرج في مستهل حملة تطعيم واسعة النطاق في أنحاء البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد والذي تخطى عدد المتوفين فيه بالوباء عتبة الـ 300 ألف شخص.

وكان البنتاغون أعلن الأسبوع الماضي أنه حتّى وإن كانت الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المضادّ لكوفيد-19 ستخصص في المقام الأول لطواقم الطبابة العسكرية، فإن الوزير وكبار ضباط الجيش سيتلقون "اللقاح طوعاً، بطريقة علنية جدا، للتوعية بشأن فعالية اللقاح وسلامته".

وبالإضافة إلى ميلر سيتلقى اللّقاح كل من نائبه ديفيد نوركويست، ورئيس الأركان الجنرال مارك ميلي، وسائر الجنرالات أعضاء هيئة رئاسة الأركان المشتركة.

وتستهدف حملة التحصين ضد كوفيد-19 التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة في مرحلتها الأولى مقدمي الرعاية الصحية الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ونزلاء دور رعاية المسنين والعاملين فيها.

ومن المقرر أن يتم توزيع 3 ملايين جرعة لقاح بحلول الأربعاء في حين أن الهدف المحدد هو تلقيح 20 مليون أمريكي بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري ونحو 100 مليون قبل نهاية مارس/ آذار.

وبدأت هذه الحملة الإثنين في نفس اليوم الذي سجلت فيه الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف وفاة بكوفيد-19.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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