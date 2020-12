تشجيعا للمواطنين.. وزير الدفاع الأمريكي يتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات (فيديو)

تلقى وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر الإثنين جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19، في خطوة قام بها أمام عدسات المصوّرين لتشجيع مواطنيه على أن يحذوا حذوه.

وحقنت الممرضة ميلر في أعلى ذراعه اليسرى بينما جلس أمام عدسات المصوّرين في مستشفى والتر ريد العسكري بضواحي واشنطن.

وعلق الوزير بالإنابة ممازحا "هل هذا كل شيء؟ بالله عليك! هذا لم يكن مؤلماً على الإطلاق".

"When @realDonaldTrump announced Operation Warp Speed in May, doubters thought it couldn't be done. Today, as the DOD begins the vaccine's nationwide rollout, I hope all Americans will roll up their sleeves for a little stick to end our biggest challenge since WWII." A/SD Miller pic.twitter.com/hNWaJF5dqs

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 15, 2020