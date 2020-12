مقطع مصور يظهر وحشية المهربين ضد اللاجئين الروهينغيا في البحر (فيديو)

أظهر مقطع مصور حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية مهربا بورميا ينهال بالضرب بلا رحمة على ركاب سفينة مليئة باللاجئين الروهينغيا.

ويظهر المقطع، الذي صوره أحد المهربين بواسطة هاتف ذكي على سفينة أبحرت في فبراير/ شباط من بنغلاديش باتجاه ماليزيا، صفوفا من المهاجرين النحيلين الجالسين ومن بينهم أطفال كثر مكدسين على متن الزورق والطوابق الخشبية السفلى.

ثم وقع شجار يدفع خلاله أحد المهربين مهاجرا من الروهينغيا ويضربه بواسطة حبل، قبل أن يتسلح بعدها بما يبدو أنه سلسلة وينهال بالضرب على مجموعة من الرجال عراة الصدور يحاولون الهروب إلى طابق آخر.

VIDEO: From the crowded camps of Bangladesh, Rohingya refugees take a dangerous and sometimes deadly trip by land and water as they try to reach Malaysia.

An @AFP investigation has pieced together the human trafficking network running the dangerous passage to a new life pic.twitter.com/yrJDzvPkKX

— AFP News Agency (@AFP) December 15, 2020