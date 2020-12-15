شاهد: فيديو يفضح "وحشية" معلمة تجاه طفلة داخل مدرسة وقرار صادم من المحكمة

أصدرت محكمة أمريكية حكما اعتبرته الكثيرين "حكما مخففا" على مدرسة قامت بركل تلميذة تبلغ من العمر 5 سنوات بعدما اكشفت أنها "مختبئة" على رف مكتبة.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة المعلمة كريسال سميث، 55 عامًا، بخضوعها للمراقبة لمدة عام مع إلزامها بحضور برنامج خاص "بالتحكم في الغضب"، بعد أن كان قد حكم عليها أوليا بالسجن لمدة 30 يومًا، لكن هيئة المحلفين منحتها المراقبة بدلاً من ذلك بعد أن أقرت المدرسة بالذنب وارتكاب جنحة الضرب.

وتعود الواقعة إلى شهر فبراير/شباط من عام 2019 عندما تم القبض كريستال سميث المعلمة بالصف الأول بمدرسة "بلو جاكيت فلينت الابتدائية" بمقاطعة في شوني، بولاية كانساس بعد أن رصدتها كاميرات المراقبة أثناء ركلها الطفلة.

ويظهر مقطع الفيديو رفض الطفلة الوقوف خلف زملائها في طابور، ثم زحفها للاختباء على أحد أرفف الكتب بالمكتبة.

واكتشفت والدة الطفلة ما حدث لابنتها عقب عودتها من المدرسة، حيث أخبرت والدتها بأنها لا تحب هذه المدرسة لأنها ضربتها.

وتحققت الأم بالفعل من ذلك حين وجدت علامة حمراء على ذراعها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولدى مواجهتها من قبل الأم أنكرت كريستال ما حدث، لكن الأم طالبت إدارة المدرسة بإجراء تحقيق، والذي كشف تعرض الفتاة للركل من قبل المدرسة.

وتعليقا على الحكم الصادر بحق كريستال، قال محامي الأسرة "في البداية كانت الطفلة خائفة تمامًا من المدارس والمكتبات وتطلب الأمر حصولها على علاج نتيجة كل هذا".

وبعد الحادث بشهر فصلت كريستال رسميا من عملها، بينما رفعت والدة الطفلة دعوى قضائية فيدرالية ضد سميث والمنطقة التعليمية، بدعوى انتهاك الحقوق المدنية والإهمال.