البث الحي
الأخبار

حمدوك يستعرض فوائد رفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
14/12/2020

اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الاثنين، أن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية لـ"الدول الراعية للإرهاب"، خطوة أولى لعودة بلاده إلى المجتمع الدولي، ولحظة تاريخية للشعب السوداني.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن "رفع اسم السودان من قائمة للإرهاب، له فوائد، منها أن عودته للمجتمع الدولي ستساهم في العودة للنظام المصرفي العالمي، ومعالجة ديون السودان الخارجية، وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية".

وأضاف أن "ما تحقق (رفع اسم السودان) بفضل نضالات الشعب السوداني، ضد النظام السابق (عمر البشير/ 1989-2019)، حتى تحققت ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 (التي أطاحت بالبشير)".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، بدء سريان أمر تنفيذي أمريكي بإلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب"، اعتبارا من اليوم.

وفي عام 1993، أدرجت واشنطن السودان على تلك القائمة، لاستضافته آنذاك، الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وعن التطبيع مع إسرائيل، أوضح حمدوك، أن "موقف حكومته هو ذات الموقف ولم يتغير، فالتطبيع أو أي اتفاق مع إسرائيل، للبت فيه هو من صلاحية المجلس التشريعي (البرلمان)".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية سودانية عدة، أعلنت رفضها القاطع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وعن مجلس شركاء الفترة الانتقالية، قال حمدوك: "المجلس جاء نتيجة للممارسة العملية والتجربة خلال السنة الماضية ما بين شركاء الفترة الانتقالية".

وتابع: "هذا المجلس فهمنا له أنه ذو طبيعة استشارية تنسيقية، يساعد في حلحلة ما يستجد من قضايا وخلافات، والتشاور حوله ما زال مستمرا".

والأسبوع الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ما أثار ردود فعل ورفض من قبل مجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أعضاء المجمع الانتخابي يدلون بأصواتهم وبايدن يقترب من البيت الأبيض (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)

لبنان: الحكم على ناشطة بالسجن 3 سنوات بتهمة "التواصل" مع إسرائيل

الناشطة اللبنانية كيندا الخطيب (مواقع التواصل)

نتنياهو في الحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي - أرشيفية)

تركيا تعتقل 11 شخصا بتهمة اختطاف معارض إيراني

حبيب كعبي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

أمريكا تفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة "إس 400" الروسية.. وأردوغان يرد

منظومة إس 400 الروسية (غيتي)

صحفي إيطالي يعيد وساما فرنسيا رفيعا بعد حصول السيسي عليه

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي(يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ناشطون إماراتيون من إسرائيل: تل أبيب "أهل جود وكرم"(فيديو)

إماراتيون يروجون لزيارة تل أبيب بعد التطبيع (مواقع التواصل)

على الهواء مباشرة.. إصابة مذيعة تونسية بوعكة صحية (فيديو)

المذيعة درة الضاوي (مواقع التواصل الاجتماعي)