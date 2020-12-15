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"شركاء التجسس".. أدلة وشهادات حصرية يكشفها "ما خفي أعظم"

العديد من الأسئلة الغامضة عن شركات التجسس يكشف عنها، الأحد القادم، برنامج "ما خفي أعظم" (غيتي)
العديد من الأسئلة الغامضة عن شركات التجسس يكشف عنها، الأحد القادم، برنامج "ما خفي أعظم" (غيتي)
15/12/2020

كيف تدار شركات التجسس؟ ولمن تقدم خدماتها؟ وكيف تقوم بعملها؟.. والعديد من الأسئلة الغامضة يكشف عنها، الأحد القادم، برنامج "ما خفي أعظم" على شاشة قناة الجزيرة من تقديم الإعلامي تامر المسحال.

الحلقة تكشف عن جملة من الشهادات والأدلة الحصرية عن عمل شركات التجسس في العالم، كذلك تكشف للجمهور أحدث الأساليب والأدوات المستخدمة في تلك العمليات.
و"ما خفي أعظم" هو برنامج استقصائي، يرصد قضايا يلفها الغموض من مختلف دول العالم، ويتتبع خيوطها وتفاصيلها ويسعى لكشف نتائج جديدة بأسلوب تحقيقي ميداني، ويتابع الأشخاص المرتبطين بالقضية مستعينا بأساليب التصوير السري ومواجة المعنيين أمام الكاميرا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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