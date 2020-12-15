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رئيس وزراء إيطاليا معلقا على قضية ريجيني: المحاكمة ستتوصل إلى حقائق "صادمة"

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)
15/12/2020

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة يمثل "وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقال كونتي لصحيفة لاستامبا "هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة.. محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة".

وردا على سؤال  إن كانت إيطاليا ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا ريجيني مرارا، قال كونتي إن المحاكمة أهم من اتخاذ هذه الخطوة.

وكان النائب العام الإيطالي أعلن الخميس انتهاء التحقيقات في قضية مقتل جوليو ريجيني في القاهرة بتوجيه تهم الخطف والتعذيب والقتل لأربعة ضباط مصريين هم طارق صابر، وآسر كمال، وحسام حلمي، ومجدي شريف.

وأمهل النائب العام الإيطالي "المتهمين" 20 يوما للرد على الاتهامات في قضية مقتل ريجيني، في حين أسقط الدعوى عن متهم خامس هو محمود نجم بسبب عدم كفاية الأدلة تجاهه.

وكان ريجيني قد وصل القاهرة عام 2013 بصفته متدربا في وكالة تابعة للأمم المتحدة، ثم اندلعت موجة ثانية من الاحتجاجات تمخضت عن انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب آنذاك محمد مرسي.

وفي 3 فبراير/ شباط 2016، عثر على جثة جوليو ريجيني على مشارف القاهرة في مصرف بجانب طريق القاهرة الإسكندرية السريع، وكانت جثته مشوهة وظهرت على جسده آثار تعذيب شديد.

وأجرى مسؤولون إيطاليون ومصريون تحقيقات تشريحية منفصلة في أسباب وفاة ريجيني مع طبيب شرعي رسمي مصري وتقرر في مارس/ آذار 2016 أنه تم استجواب وتعذيب ريجيني لمدة تصل إلى سبعة أيام وعلى فترات من 10-14 ساعة قبل أن يقتل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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قالت مصادر قضائية إيطالية رفيعة المستوى، إن المتهم الثالث في قضية قتل الباحث جوليو ريجيني العقيد ياسر كمال كان هو المسؤول عن تكليف أحد الأشخاص لمراقبة ريجيني بصفته رئيسا لمباحث المرافق.

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