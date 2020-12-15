لبنان: الحكم على ناشطة بالسجن 3 سنوات بتهمة "التواصل" مع إسرائيل

حكمت المحكمة العسكرية في لبنان، الاثنين، على الناشطة كيندا الخطيب بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التواصل" مع إسرائيل، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وتم إدانة الخطيب بتهمة "التواصل مع عملاء اسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات امنية"، كما قضى الحكم بالأشغال الشاقة غيابيا لمدة عشر سنوات في حق اللبناني شربل الحاج وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه.

وأوضحت وكالة الإعلام الرسمية في لبنان أن الخطيب قالت في إفادتها أمام لجنة المحكمة "أن كل ما فعلته هو أن صحفيا يدعى "روي قيسي" يعمل في القناة الإسرائيلية 11 تواصل معها عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ولم يكن لها سابق معرفة بهويته الإسرائيلية، وعندما علمت أنه اسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر".

وعن سبب عدم صد هذا الصحفي الإسرائيلي ووقف التعامل معه عبر "تطبيق تويتر" عندما علمت أنه "إسرائيلي"، قالت إن هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة إليها خاصة أن جميع حساباتها كانت مفتوحة".

ونفت الخطيب دخولها إسرائيل على الإطلاق أو الاجتماع بأي إسرائيلي أو تزويدهم بأي معلومات أمنية.

يذكر أن لبنان وإسرائيل في حالة حرب، ويمنع اللبنانيون من السفر إلى إسرائيل.

وتنشط كندا الخطيب التي أوقفت في يونيو/ حزيران الماضي، بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء الحركة الاحتجاجية المناهضة للسلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.