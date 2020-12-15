تركيا تعتقل 11 شخصا بتهمة اختطاف معارض إيراني

قالت السلطات التركية، الإثنين، إنها اعتقلت 11 شخصا لمشاركتهم في خطف وتهريب معارض إيراني مطلوب في طهران فيما يتعلق بهجوم دموي وقع عام 2018 في جنوب غرب إيران.

وقال مسؤول بارز إن حبيب كعبي وهو زعيم انفصالي إيراني من طائفة الأحواز العربية اختطفته شبكة تعمل "لصالح جهاز المخابرات الإيراني" بعد أن استدرجته عميلة للمخابرات الإيرانية للسفر إلى تركيا، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني إن ضباطا من وزارة المخابرات الإيرانية اعتقلوا كعبي للاشتباه في تورطه في هجوم عام 2018 على عرض عسكري أسفر عن مقتل العشرات دون أن توضح متى أو كيف اعتقل.

وقال المسؤول التركي إن كعبي المقيم في السويد استدرج للسفر إلى تركيا لمقابلة امرأة غير معروفة له تعمل لدى المخابرات الإيرانية وهو لم يكن على علم بذلك.

وأضاف المسؤول أنه عندما وصل إلى اسطنبول ذهب إلى مكان اللقاء المحدد حيث جرى تخديره وتقييده.

وقالت شرطة اسطنبول إنه نقل إلى إقليم فان في شرق تركيا ثم عبر الحدود إلى إيران.

وقالت الشرطة إنها قبضت على 11 شخصا قبل أسبوعين.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر رواية خطف كعبي. ولم يرد على الفور تعليق من إيران.