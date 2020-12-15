السعودية تعزل 100 إمام وخطيب لعدم تحذيرهم من "خطر الإخوان"

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية قرارا بعزل 100 إماما وخطيب مسجد في منطقتي مكة والقصيم شمالي المملكة، لعدم التزامهم بالتحذير والتوعية من "خطر جماعة الإخوان"، بحسب صحيفة الوطن السعودية.

ورفعت الإدارة العامة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، لوزارة الشؤون الإسلامية طلبا رسميا بفصل أكثر من 100 إمام وخطيب بعد أن تم حصر أسمائهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المصدر السعودي للصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن هذا "الإجراء العقابي" يأتي تنفيذا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتورعبداللطيف آل الشيخ، الذي سبق ووجه تعميما لجميع خطباء المملكة "بضرورة بيان الأثر السلبي، الذي تنتهجه جماعة الإخوان والتحذير من الفتنة، التي تحاول هذه الجماعة إثارتها في المملكة".

وكان آل الشيخ قال في تغريدة على حسابه على تويتر "إخواني أصحاب الفضيلة والأئمة والخطباء في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة آمل منكم جميعا في خطبة الجمعة قرءاة البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذيرمن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحزبهم".

إخواني أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة آمل منكم جميعاً يوم غد في خطبة الجمعة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذير من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وحزبهم،وحذروا من هذه الجماعة المخالفة للكتاب والسنة وبينوا مخالفاتهم الشرعية. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) November 12, 2020

كما حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة بن عبد الله خياط في أحدى خطب الجمعة من "الانتماء إلى تنظيمات وأحزاب وجماعات مخالفة في نهجها لكتاب الله" وذلك "في إشارة منه إلى جماعة الاخوان المسلمين".

وكانت هيئة كبار العلماء السعودية قد أكدت، الشهر الماضي الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما غايتها الوصول إلى الحكم"، مشيرة إلى أنها تتبع أهدافها الحزبية "المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

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