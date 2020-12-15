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السعودية تعزل 100 إمام وخطيب لعدم تحذيرهم من "خطر الإخوان"

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عبد اللطيف آل الشيخ (مواقع التواصل)
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عبد اللطيف آل الشيخ (مواقع التواصل)
15/12/2020

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية قرارا بعزل 100 إماما وخطيب مسجد في منطقتي مكة والقصيم شمالي المملكة، لعدم التزامهم بالتحذير والتوعية من "خطر جماعة الإخوان"، بحسب صحيفة الوطن السعودية.

ورفعت الإدارة العامة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، لوزارة الشؤون الإسلامية طلبا رسميا بفصل أكثر من 100 إمام وخطيب بعد أن تم حصر أسمائهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المصدر السعودي للصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن هذا "الإجراء العقابي" يأتي تنفيذا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتورعبداللطيف آل الشيخ، الذي سبق ووجه تعميما لجميع خطباء المملكة "بضرورة بيان الأثر السلبي، الذي تنتهجه جماعة الإخوان والتحذير من الفتنة، التي تحاول هذه  الجماعة  إثارتها في المملكة".

وكان آل الشيخ قال في تغريدة على حسابه على تويتر "إخواني أصحاب الفضيلة والأئمة والخطباء في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة آمل منكم جميعا في خطبة الجمعة قرءاة البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذيرمن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحزبهم".

كما حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة بن عبد الله خياط في أحدى خطب الجمعة من "الانتماء إلى تنظيمات وأحزاب وجماعات مخالفة في نهجها لكتاب الله" وذلك "في إشارة منه إلى جماعة الاخوان المسلمين".

وكانت هيئة كبار العلماء السعودية قد أكدت، الشهر الماضي الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما غايتها الوصول إلى الحكم"، مشيرة إلى أنها تتبع أهدافها الحزبية "المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".
https://twitter.com/SPAregions/status/1326208010805530626/photo/1

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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