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اعتداء على مسجد "آيا صوفيا" في أمستردام (صور)

مسجد "آية صوفيا" في أمستردام (فيسبوك)
مسجد "آية صوفيا" في أمستردام (فيسبوك)
15/12/2020

تعرض مسجد "آيا صوفيا" بالعاصمة الهولندية أمستردام، إلى اعتداء من قبل مجهول قام بتكسير زجاج نوافذ المسجد بالحجارة.

ونقلت وكالة الأناضول عن غازي دجيريك رئيس وقف مسجد "آيا صوفيا" أن شخصا ملثما قام بتكسير زجاج نوافذ المسجد  مساء أمس الاثنين.

وأوضح أن "المهاجم قدم بعد صلاة العشاء الليلة الماضية، واستغل الظلام الذي يحل مبكرا في المساء خاصة في أشهر الشتاء، وحاول إخفاء وجهه، وكسر زجاج نوافذ المسجد بالحجارة".

وأضاف دجيريك أنه قدم تسجيلات كاميرا المراقبة للشرطة، مشيرا إلى وقوع اعتداءات مماثلة على مساجد أخرى.

وقال إنهم طالبوا بلدية أمستردام بتكثيف الأمن حول المسجد وإضاءة الشوارع المحيطة به، معربا عن قلقه إزاء ما حدث.

وفي ساعات متأخرة من ليلة الأحد الماضي، تعرض المسجد الكبير في مدينة أوترخت، وسط هولندا، لاعتداء عنصري.

وقام مجهولون برسم صليب معقوف وكتابات تتضمن شتائم بحق المسلمين على باب وجدار المسجد.

المصدر : الأناضول

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