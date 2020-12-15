شاهد: إماراتيون وبحرينيون يضيئون شمعدان "حانوكا" اليهودي أمام حائط البراق بالقدس

شارك إماراتيون وبحرينيون، مساء الإثنين، في إضاءة شمعدان عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي، أمام حائط البراق بالقدس الشرقية المحتلة في حدث هو الأول من نوعه.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية عبر حساب إسرائيل بالعربية التابع لها مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص يرتدون الزي الخليجي التقليدي خلال مشاركتهم في إضاءة الشمعدان اليهودي.

وعلقت الخارجية بالقول لأول مرة: زوار من دولة الإمارات ومملكة البحرين يضيئون شمعدان عيد الأنوار اليهودي في إسرائيل.

لأول مرة: زوار من دولة الإمارات ومملكة البحرين يضيئون شمعدان عيد الأنوار اليهودي في إسرائيل@DrAlsarrah @sharakango pic.twitter.com/qQ6K54ZOkt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 14, 2020

في سياق متصل، قال بيان لمكتب الصحافة الإسرائيلية الحكومي، إن الليلة الخامسة من عيد الأنوار، شهدت، مراسم إضاءة الشموع في حائط المبكى (البراق).

وأوضحت أن الحفل حضرته القيادات الدينية الرسمية في إسرائيل، إضافة إلى وزير الصحة يولي أدلشتاين، وقادة بالجيش الإسرائيلي، وأحد الجنود المخضرمين شارك ضمن الوحدات الإسرائيلية التي احتلت القدس عام 67، إضافة إلى وفد من الإمارات والبحرين.

يشار إلى أن اليهود كانوا قد بدأوا الاحتفال بعيد الأنوار العام في 10 ديسمبر/ كانون الأول، ويستمر لمدة 8 أيام.

ومساء الخميس، أضاء برج خليفة في دبي احتفالا بأول ليلة خاصة جدا من حانوكا في الإمارات، في حدث هو الأول من نوعه وفق صحيفة جيروزاليم بوست.

اضاءة شمعدان عيد الانوار اليهودي حانوكا الذي يبدأ اليوم في برج خليفة في دبي. ما أجمل السلام. 🇮🇱🇦🇪

تصوير : LapidotYisahi pic.twitter.com/JRiunGrlgn — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 10, 2020

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

مستوى الرخص الذي وصل إليه هؤلاء (المطبعون) لا يوصف! يحتفلون مع الاحتلال بما يسمى "عيد حانوكا" عند حائط البراق ويوقدون الشمعدان. عبر هذا العيد وهذه الطقوس يدعو المحتلون إلى بناء الهيكل المزعوم فوق ركام #المسجد_الأقصى..

هذا ليس مجرد تطبيع هذه شراكة في العدوان على الأرض والمقدسات. pic.twitter.com/UyrDWNkwzQ — رضوان الأخرس (@rdooan) December 14, 2020

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع اعتبرها طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.‎