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شاهد: إماراتيون وبحرينيون يضيئون شمعدان "حانوكا" اليهودي أمام حائط البراق بالقدس

أعضاء وفد من الإمارات والبحرين يتعانقون مع إسرائيلي خلال زيارة إلى حائط المبكى (رويترز)
أعضاء وفد من الإمارات والبحرين يتعانقون مع إسرائيلي خلال زيارة إلى حائط المبكى (رويترز)
15/12/2020

شارك إماراتيون وبحرينيون، مساء الإثنين، في إضاءة شمعدان عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي، أمام حائط البراق بالقدس الشرقية المحتلة في حدث هو الأول من نوعه.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية عبر حساب إسرائيل بالعربية التابع لها مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص يرتدون الزي الخليجي التقليدي خلال مشاركتهم في إضاءة الشمعدان اليهودي.

وعلقت الخارجية بالقول لأول مرة: زوار من دولة الإمارات ومملكة البحرين يضيئون شمعدان عيد الأنوار اليهودي في إسرائيل.

في سياق متصل، قال بيان لمكتب الصحافة الإسرائيلية الحكومي، إن الليلة الخامسة من عيد الأنوار، شهدت، مراسم إضاءة الشموع في حائط المبكى (البراق).

وأوضحت أن الحفل حضرته القيادات الدينية الرسمية في إسرائيل، إضافة إلى وزير الصحة يولي أدلشتاين، وقادة بالجيش الإسرائيلي، وأحد الجنود المخضرمين شارك ضمن الوحدات الإسرائيلية التي احتلت القدس عام 67، إضافة إلى وفد من الإمارات والبحرين.

يشار إلى أن اليهود كانوا قد بدأوا الاحتفال بعيد الأنوار العام في 10 ديسمبر/ كانون الأول، ويستمر لمدة 8 أيام.

ومساء الخميس، أضاء برج خليفة في دبي احتفالا بأول ليلة خاصة جدا من حانوكا في الإمارات، في حدث هو الأول من نوعه وفق صحيفة جيروزاليم بوست.

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع اعتبرها طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.‎

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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