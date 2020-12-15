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أعضاء المجمع الانتخابي يدلون بأصواتهم وبايدن يقترب من البيت الأبيض (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)
14/12/2020

اقترب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خطوة أخرى أقرب إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسية في نظام المجمع الانتخابي رسميا الاثنين على فوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

واتخذت أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية أهمية كبيرة بسبب زعم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق دون أي أساس.

وصوت أعضاء المجمع الانتخابي في ولايات جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن وميشيغن وأريزونا ونيفادا لصالح بايدن، مؤكدين فوزه في ولايات حاسمة حاول ترمب الطعن على نتائجها أمام المحكمة دون جدوى.

وتظهر نتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني أن الديمقراطي بايدن، الذي شغل في السابق منصب نائب الرئيس الأمريكي، حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزا حاجز 270 صوتا اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكية. ومن المقرر أن يبدأ بايدن ونائبته كاملا هاريس فترتهما الرئاسية في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولا توجد هناك أي فرصة لأن تبطل عملية التصويت الاثنين فوز بايدن. ومع تعثر حملة ترمب القانونية لقلب النتائج لصالحه، فإن آمال الرئيس في التشبث بالسلطة متعلقة باجتماع خاص للكونغرس الأمريكي في السادس من يناير/ كانون الثاني.

وبمجرد اكتمال تصويت المجمع الانتخابي، ستكون مناورة ترمب الوحيدة المتبقية هي إقناع الكونغرس بعدم التصديق على النتيجة في السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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