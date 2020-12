شاهد: أول شخص يتلقى لقاح كورونا في الولايات المتحدة

تلقت ممرضة في نيويورك، اليوم الاثنين، أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في العالم.

وتلقت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح امام الكاميرات في مستشفى في منطقة كوينز.

WATCH: Critical care nurse Sandra Lindsay received New York’s first Covid-19 vaccine at Long Island Jewish Medical Center in Queens. https://t.co/R57LkR3Ut1 pic.twitter.com/mc80QAFncd — Cheddar🧀 (@cheddar) December 14, 2020

وبدت ليندسي مبتسمة وقالت بعد تلقيها الحقنة في ذراعها "أنا بخير تماما. لم أشعر بأي فرق عن اللقاحات الأخرى".

Northwell Health nurse Sandra Lindsay is the first New Yorker to get a coronavirus vaccine #abc7NY pic.twitter.com/r9PBWpXTy1 — Derick Waller (@wallerABC7) December 14, 2020

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر "أول لقاح يتم تلقيه. التهاني للولايات المتحدة. التهاني للعالم".

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

وشاهد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو عملية التطعيم عبر تقنية الفيديو وسارع إلى تهنئتها قائلا "آمل أن يمنحك هذا الأمر (ويمنح) الممرضين الذين يعملون هنا كل يوم، احساسا بالأمان ومزيدا من الكفاءة" في العمل.

Watch LIVE as the first person in New York gets vaccinated: https://t.co/a3p8QOtK6w — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 14, 2020

وهذه بداية حملة تلقيح واسعة النطاق في أنحاء البلاد، حيث يستمر تفشي الوباء مع وفيات يومية يناهز عددها 2500 وإحصاء أكثر من 16 مليون إصابة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو، لعمليات شحن وتوزيع لقاح فيروس كورونا الجديد فايزر-بيونتك، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء حملة التلقيح الضخمة.

📸: The first shipment from our Kalamazoo plant. @UPS @FedEx

The Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine has not been approved or licensed by the @US_FDA but has been authorized for emergency use to prevent COVID-19 in individuals 16+. See conditions of use: https://t.co/OS1tgYopUj pic.twitter.com/yogti0Ahcq — Pfizer Inc. (@pfizer) December 13, 2020

وأظهرت مقاطع فيديو اللحظات الأولى لمغادرة الشاحنات المحملة بأول دفعة من اللقاح، من منشأة فايزر في مدينة كالامازو، في ولاية ميشيغن، استعدادا لتوزيعها عبر باقي الولايات، ووصولها المطار، استعدادا لشحن اللقاح.

Breaking – UPS and FedEx trucks carrying the first U.S. shipment of coronavirus vaccine have left Pfizer’s facility near Kalamazoo, Michigan. pic.twitter.com/Cf32ki9gCF — Pete Muntean (@petemuntean) December 13, 2020

كما نشر مستخدمون مقاطع فيديو، لإقلاع أول رحلة حاملة اللقاح في لحظة وصفها البعض بالتاريخية وبداية القضاء على فيروس كورونا، بالإضافة إلى لحظة هبوطها في إحدى المخازن في ولاية كنتاكي.

And away it goes! The beginning of the end of the COVID-19 pandemic as first shipments of a vaccine are in the air. pic.twitter.com/MaMCGNvdQj — Joshua Neyhart (@maniacmiler) December 13, 2020

Watch: The first @UPS flight carrying COVID-19 vaccines landing in Louisville. Next they will be sorted and distributed as early as tomorrow. pic.twitter.com/ULBsOPRTs1 — Victor Oquendo (@VictorOquendo) December 13, 2020

ونشر حساب شركة النقل فيديكس على تويتر مقطع فيديو، لعميلة نقل أول شحنة من لقاحات كوفيد -19 بأمان، وعلق مغردا" يشرفنا أن نكون قادرين على استخدام شبكتنا لنقل هذه اللقاحات المهمة في الولايات المتحدة، وإلى العالم".