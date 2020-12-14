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شاهد: أول شخص يتلقى لقاح كورونا في الولايات المتحدة

الممرضة ساندرا ليندسي أول أمريكية تتلقى لقاح كورونا (رويترز)
الممرضة ساندرا ليندسي أول أمريكية تتلقى لقاح كورونا (رويترز)
14/12/2020

تلقت ممرضة في نيويورك، اليوم الاثنين، أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في العالم.

وتلقت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح امام الكاميرات في مستشفى في منطقة كوينز.

وبدت ليندسي مبتسمة وقالت بعد تلقيها الحقنة في ذراعها "أنا بخير تماما. لم أشعر بأي فرق عن اللقاحات الأخرى".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر "أول لقاح يتم تلقيه. التهاني للولايات المتحدة. التهاني للعالم".

وشاهد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو عملية التطعيم عبر تقنية الفيديو وسارع إلى تهنئتها قائلا "آمل أن يمنحك هذا الأمر (ويمنح) الممرضين الذين يعملون هنا كل يوم، احساسا بالأمان ومزيدا من الكفاءة" في العمل.

وهذه بداية حملة تلقيح واسعة النطاق في أنحاء البلاد، حيث يستمر تفشي الوباء مع وفيات يومية يناهز عددها 2500 وإحصاء أكثر من 16 مليون إصابة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو، لعمليات شحن وتوزيع لقاح فيروس كورونا الجديد فايزر-بيونتك، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء حملة التلقيح الضخمة.

وأظهرت مقاطع فيديو اللحظات الأولى لمغادرة الشاحنات المحملة بأول دفعة من اللقاح، من منشأة فايزر في مدينة كالامازو، في ولاية ميشيغن، استعدادا لتوزيعها عبر باقي الولايات، ووصولها المطار، استعدادا لشحن اللقاح.

كما نشر مستخدمون مقاطع فيديو، لإقلاع أول رحلة حاملة اللقاح في لحظة وصفها البعض بالتاريخية وبداية القضاء على فيروس كورونا، بالإضافة إلى لحظة هبوطها في إحدى المخازن في ولاية كنتاكي.

ونشر حساب شركة النقل فيديكس على تويتر مقطع فيديو، لعميلة نقل أول شحنة من لقاحات كوفيد -19 بأمان، وعلق مغردا" يشرفنا أن نكون قادرين على استخدام شبكتنا لنقل هذه اللقاحات المهمة في الولايات المتحدة، وإلى العالم".

المصدر : الفرنسية + خدمة سند

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