مجلة سعودية: ترحيب جماعي بالمصالحة الخليجية

قالت مجلة اليمامة السعودية في عددها الأسبوعي الأخير، إن موعد المصالحة الخليجية "قد اقترب".

جاء ذلك في تقرير نشرته المجلة تحت عنوان (بعد وساطة كويتية -أمريكية.. ترحيب جماعي بالمصالحة الخليجية).

ورصد التقرير ردود أفعال عدد من مسؤولي دول الخليج ومسؤولين عرب وأجانب على المبادرة الكويتية الأمريكية للمصالحة، كما أشار في الوقت ذاته إلى ضبابية الآلية التي ستتم بها تلك المصالحة.

وقال التقرير: "رغم الحديث عن اقتراب حل أزمة الرباعي العربي مع قطر والتي بدأت في يونيو/حزيران 2017، إلا أن الكثير من التفاصيل ما زالت غير حاضرة وسط تساؤلات بشأن الآلية التي تتم من خلالها، وتباين في الآراء بين الخبراء السياسيين، ولكن ما يبدو في الأفق أن كافة الأطراف تبدي حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي".

وأشار التقرير إلى تصريحات وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، على هامش مؤتمر "حوار المنامة" والتي أشار فيها إلى التوصل "قريبا" إلى اتفاق نهائي بشأن تلك الآليات.

كما استعرض التقرير تصريحات وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالوكالة، الشيخ أحمد ناصر الصباح، عن مباحثات وصفها بالمثمرة جرت مؤخرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وقال الناصر في بيان ألقاه عبر تلفزيون دولة الكويت – في الرابع من شهر ديسمبر الجاري إنه "في إطار جهود المصالحة التي تقودها الكويت والولايات المتحدة ، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

أمير الكويت الراحل كان صاحب المبادرة في حل الأزمة الخليجية منذ اللحظة الأولي (الجزيرة)

كما أشارت المجلة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي أدلى بها خلال حوار المنامة، وقال فيها إن حل الخلاف الخليجي هو "الأمر الصائب" لشعوب المنطقة، كما أعرب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، عن بالغ سعادته وارتياحه "للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخراً للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء".

وزير خارجية قطر قال إن بلاده "متفائلة تجاه حل الأزمة الخليجية" وأضاف أن أي نوع من التسويات للأزمة يجب أن يكون شاملا ويحفظ وحدة الخليج

فيما أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن ترحيبه بإعلان الكويت عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود إنهاء الأزمة.

ووصف وزير الخارجية القطري، على حسابه في تويتر، بيان وزير خارجية الكويت بشأن آخر المستجدات في المنطقة بأنه "خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية"، مشيرا إلى أن الدوحة تشكر الكويت منذ بداية الأزمة على وساطتها وتقدر الجهود الأمريكية في هذا الصدد، مضيفا "نؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

كما نقل التقرير كذلك ترحيب عدة أطراف أخرى بأنباء اقتراب المصالحة، مثل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

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