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شاهد: لحظة سقوط رجل من على جناح طائرة بعد محاولة تسلق فاشلة

حاول الرجل التشبث بأقصى الجناح بعد أن خلع حذاءه إلا أنه فشل في ذلك وسقط على الأرض (مواقع التواصل)
حاول الرجل التشبث بأقصى الجناح بعد أن خلع حذاءه إلا أنه فشل في ذلك وسقط على الأرض (مواقع التواصل)
14/12/2020

فوجئ المسافرون والعاملون بمطار ماكران الدولي بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، بتسلق أحد الأشخاص جناح طائرة كانت تستعد للإقلاع، ثم ما لبث أن سقط أرضا.

ونشر مسافرون على متن طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، مقطع فيديو للرجل بعد تسلقه لجناح الطائرة التي كانت ستقلع من لاس فيغاس إلى بورتلاند.

وأظهر المقطع الرجل وهو يحاول التشبث بأقصى الجناح بعد أن خلع حذاءه، إلا أنه فشل في ذلك وسقط على الأرض، وألقي القبض عليه بعدها من قبل قوات الأمن المتواجدة بالمطار.

وقالت شركة الطيران في بيان نقلته وسائل إعلام "حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادي، كانت رحلة طيران ألاسكا رقم 1367 المتجهة من لاس فيغاس إلى بورتلاند تستعد للإقلاع عندما لاحظ الطيار شخصا يتقدم نحو الطائرة".

وأضافت "أبلغ طاقم الطائرة البرج، وتم إرسال سلطات إنفاذ القانون وتمكنوا من القبض على الشخص. ضيوفنا وموظفونا بأمان ونحن نعمل مع سلطات إنفاذ القانون، عادت الطائرة إلى البوابة للتفتيش بشكل كامل".

وذكرت شرطة لاس فيغاس لوسائل إعلام محلية، أنه تم استدعاء الضباط إلى المطار، وألقى القبض على الرجل، موضحة أن المحققين يعتقدون أنه تخطى سياجا محيطيا وصعد إلى جناح إحدى الطائرات التجارية الواقفة، ويشتبه في أنه مصاب باختلال أو مرض عقلي.

ووفقا لموقع الشركة، أدى الحادث إلى تأخير إقلاع الطائرة أكثر من 4 ساعات.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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