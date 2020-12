شاهد: لحظة سقوط رجل من على جناح طائرة بعد محاولة تسلق فاشلة

فوجئ المسافرون والعاملون بمطار ماكران الدولي بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، بتسلق أحد الأشخاص جناح طائرة كانت تستعد للإقلاع، ثم ما لبث أن سقط أرضا.

ونشر مسافرون على متن طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، مقطع فيديو للرجل بعد تسلقه لجناح الطائرة التي كانت ستقلع من لاس فيغاس إلى بورتلاند.

وأظهر المقطع الرجل وهو يحاول التشبث بأقصى الجناح بعد أن خلع حذاءه، إلا أنه فشل في ذلك وسقط على الأرض، وألقي القبض عليه بعدها من قبل قوات الأمن المتواجدة بالمطار.

وقالت شركة الطيران في بيان نقلته وسائل إعلام "حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادي، كانت رحلة طيران ألاسكا رقم 1367 المتجهة من لاس فيغاس إلى بورتلاند تستعد للإقلاع عندما لاحظ الطيار شخصا يتقدم نحو الطائرة".

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q

— Brooke Knight (@SkipperBK13) December 12, 2020