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متسللون "تدعمهم حكومة أجنبية" يخترقون وزارة الخزانة الأمريكية.. وروسيا تعلق

قرصنة إلكترونية (رويترز)
قرصنة إلكترونية (رويترز)
14/12/2020

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بالولايات المتحدة إن مجموعة تسلل الكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات.

وقال جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "إن حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير ونحن نتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف".

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أنه يوجد تخوف داخل مجتمع المخابرات الأمريكي من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى.

وقال أحد المصادر إن الاختراق كان خطيرا لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أمس السبت.

واتهمت وسائل إعلام أمريكية قراصنة على صلة بالاستخبارات الروسية بالمسؤولية عن الهجمات.

من جانبها، علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة اليوم الإثنين على ما وصفته بمحاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام موسكو بالمسؤولية عن الهجمات الإلكترونية، ووصفتها بأنها "أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة".

وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا رسميا، قالت فيه "تحاول، مرة جديدة، وسائل إعلام أمريكية مختلفة اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية على مختلف المواقع الأمريكية وآخرها موقع وزارة الخزانة، وهذه المعلومات ليست دقيقة وعارية من الصحة تماما".

المصدر : رويترز

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