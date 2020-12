مع بدء حملة التطعيم في أمريكا.. ترمب ليس مدرجا على القائمة والوضع "خارج السيطرة" بألمانيا

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب ليلة الأحد، إنه ليس مدرجا على قائمة من سيحصلون على لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد أن أشار تقرير إعلامي إلى أنه ربما يتلقى التطعيم اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء في قت سابق أنه يمكن لترمب الحصول على اللقاح "في أي وقت اليوم الإثنين"، كما سيكون لدى كبار المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض أيضًا خيار الحصول على التطعيم في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، أعلن ترمب عبر تويتر أنه "ليس مدرجا على قائمة الحصول على اللقاح، لكنه يتطلع إلى القيام بذلك في الوقت المناسب".

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020