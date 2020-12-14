اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورنا في بريطانيا والحكومة تعلن الطوارئ

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، إن مدينة لندن ومنطقة لندن الكبرى وغرب وجنوب مقاطعة أسيكس بشرق البلاد، فضلا عن الأجزاء الجنوبية من مقاطعة هيرتفوردشاير وضعت في المستوى الرابع من قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن "الأمر يتعلق بإجراء ضروري ليس فقط للحفاظ على سلامة الناس، ولكن لأننا وجدنا أن الإجراءات المبكرة يمكنها أن تمنع وقوع مشكلة أكثر ضررا واستمرارا في وقت لاحق".

وشدد الوزير البريطاني أنه بعد أن تم السماح لعدد معين من الجمهور بحضور مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبعد أن وصلت عدد الإصابات إلى 560 إصابة لكل 1000شخص وهي أعلى نسبة تفشي فيروس كورونا تعرفه بريطانيا، فإن الحكومة قررت الانتقال إلى المرحلة الرابعة من الإغلاق التي تمثل أعلى درجات الإغلاق.

وكان وزير الصحة البريطاني قد أبلغ ممثلي المدن المعنية بقرار الإغلاق الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة الثلاثاء مؤكدا أنه خلال تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمرحلة الرابعة للإغلاق لن يسمح لسكان المناطق التي تخضع للمستوى الرابع من القيود الخاصة بجائحة كورونا بالتواصل اجتماعيا مع آخرين داخل البيوت أو في الأماكن الخارجية ما لم يكونوا يعيشون سويا، ويسمح للحانات والمطاعم بتقديم خدمات طلبات الطعان فقط دون السماح للزبائن بالجلوس.

وشدد هانكوك أنه تم اكتشاف بؤرة جديدة من فيروس كوفيد- 19 في بريطانيا، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة بجنوب شرق انجلترا. واستبعد أن تؤدي هذه البؤرة الجديدة التي ما زالت تحت الدراسة إلى تقليل تأثير اللقاح الجديد الذي يجري استخدامه للوقاية من فيروس كورونا.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى مليون و850 ألف إصابة وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أنه بعد 45 أسبوعا منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بلغ إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 64 ألفا و267 حالة.