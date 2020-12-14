أول وفاة لرئيس وزراء بسبب فيروس كورونا

توفي رئيس وزراء مملكة إسواتيني، أمبروز دلاميني، الأحد، في مستشفى في جنوب أفريقيا المجاورة، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو "الرحيل المحزن والمفاجئ لرئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني".

وأضاف أن رئيس الوزراء "توفي ظهر اليوم خلال تلقيه الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب افريقيا"، دون أن يأتي على ذكر سبب الوفاة.

وكان دلاميني، 52 عاما، يخضع للعلاج في جوهانسبرغ منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبعد أسبوعين من التقاطه العدوى.

وكشف دلاميني في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إصابته بالفيروس، لكنه قال إن حالته جيدة ولم تظهر عليه أي عوارض.

وعين دلاميني، رجل الأعمال والوافد حديثا الى عالم السياسة، رئيسا للوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

لكن صلاحيات هذا المنصب محدودة في إسواتيني، آخر ملكية مطلقة في القارة الأفريقية، حيث يسيطر الملك الحالي مسواتي الثالث على البرلمان كما أنه يقوم بتعيين جميع الوزراء.

وتولى الملك الحالي مسواتي الثالث السلطة منذ عام 1986.

وسجلت إسواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، أكثر من 6.700 إصابة بفيروس كورونا المستجد و127 وفاة بين سكانها البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة.

واتهمت منظمة المجتمع المدني "شبكة التضامن مع سوازيلاند" ومقرها جنوب أفريقيا حكومة إسوانيتي بمنح رئيس الوزراء معاملة خاصة من خلال نقله إلى بلد يتمتع برعاية صحية أفضل.

ووفقا لأرقام للبنك الدولي في عامي 2016 و2017، فإن أكثر من 39 في المئة من سكان هذه المملكة الصغيرة المغلقة يعيشون تحت خط الفقر.