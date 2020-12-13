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دبي تستقبل أول رحلات العال الإسرائيلية

طيران العال الإسرائيلي يدشن رحلاته إلى الإمارات (مواقع التواصل)
طيران العال الإسرائيلي يدشن رحلاته إلى الإمارات (مواقع التواصل)
13/12/2020

أعلنت مطارات دبي (حكومية)، الأحد، عن الرحلة الافتتاحية لخطوط العال الإسرائيلية قادمة من تل أبيب إلى مطار دبي الدولي، والتي وصلت خلال وقت سابق اليوم.

وذكرت مطارات دبي في بيان، أن شركة النقل الوطنية لإسرائيل ستبدأ بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية، بين الوجهتين باستخدام طائرات بوينج 787، وB739.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة نتيجة لسلسلة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في أعقاب "اتفاقيات أبراهام"، اللاحقة لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وتوقع البيان أن تعزز الرحلات الجوية المباشرة، التجارة والسياحة والضيافة، على الجانبين، مع تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، جرى تشغيل أول رحلة تجارية لشركة العال، الناقل الوطني لإسرائيل بين تل أبيب وأبو ظبي.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت إسرائيل والإمارات -ومعهما البحرين- اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب.

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع كونها "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبعد الإمارات والبحرين، انضم السودان إلى التطبيع في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ثم المغرب في 10 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

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